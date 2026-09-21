23年義送460位赴台老兵骨灰還鄉　台里長：不願他們一輩子當遊子

「灣區升明月」晚會昨（9月20日）在澳門舉行。23年來義送460位赴台老兵魂歸故里的高雄里長劉德文也受邀出席晚會，他稱送老兵歸鄉將是他一生的事業。在接受《香港01》記者訪問時，劉德文表示，老兵的囑託就是他堅持的動力，「我看到這些老兵一生在大陸外當遊子啊，我不要讓他們一輩子當遊子。」



電影《回家之路》由劉德文真實事蹟改編，張震、任達華等出演。監製張家魯透露，希望這部電影可以在跨年的時候與觀眾見面，讓更多年輕人了解赴台老兵的歷史，知道劉德文的感人事蹟。



高雄里長劉德文。（盛昀 攝）

《回家之路》監製張家魯。（盛昀 攝）

23年義送460位赴台老兵魂歸故里

《新華社》曾報道，1949年，大批軍人隨部隊來到台灣，幾十年和大陸家鄉阻隔。劉德文於1997年搬到高雄市左營區，其服務的祥和里（已併入屏山里）有一處大陸老兵聚居的「眷村」，約有1800多位大陸老兵在此生活，大多數人是一輩子獨身。與老兵們相熟後，劉德文選上了里長，亦深切感受到幾十年骨肉分離帶給老兵們的痛楚。

劉德文在接受《香港01》訪問時介紹，首次送老兵的骨灰回家是在2003年。那位老兵生前對他表示，想要回到父母膝下團圓。老人逝世後，劉德文帶著骨灰從高雄飛往香港再轉長沙，到長沙再坐夜班火車到常德，在常德搭巴士至桃源縣，乘坐三輪車後再徒步，終於將老兵的骨灰送回家鄉。

他說，前兩天送了一名浙江寧波的老兵回家，那已是他送回家鄉的第460位老兵，而其中護送一位雲南籍老兵的經歷令他特別難忘。劉德文憶述，這位雲南籍老兵的兒子見到父親的骨灰便跪了下來。老兵的兒子說，自己從小被人笑沒有父親，如今到了78歲，終於找到了爸爸。

劉德文護送老兵骨灰前往墓地下葬。（新華社）

在送骨灰的過程中，有圓滿也有遺憾。劉德文分享，他曾接到一位老兵的兒子的委託，但正當他準備將骨灰送回大陸時，卻傳來了委託人去世的消息。劉德文稱，因為赴台老兵在大陸的子女許多也已離世，他擔心第四代人未曾與曾爺爺相處，不想接曾祖回家。所以他希望《回家之路》這部電影能讓更多年輕人知道這段歷史，傳遞兩岸親情，幫助更多的台灣老兵回家。

劉德文提及，社區曾有老兵在月圓之夜坐在椅子上看月亮，抬手對他說，我的家就在那裏，場景令他動容。劉德文感慨，月亮不分兩岸，這就是一種團圓。他在「灣區升明月」晚會上表示，送老兵歸鄉將是他一生的事業。在接受訪問時，他對記者稱，老兵的囑託就是他堅持的動力，「我看到這些老兵一生在大陸外當遊子啊，我不要讓他們一輩子當遊子。」

高雄里長劉德文與監製張家魯。（盛昀 攝）

感人事蹟登大銀幕

電影《回家之路》改編自劉德文的真實故事，由許肇任執導，張家魯監製，張震、張鈞甯、張孝全、任達華、馬思純等藝人出演。

談及為何想拍這樣一部電影時，監製張家魯分享稱，他的父親就是一名老兵，於1949年來到台灣，「家魯」的意思即是家在山東。張家魯稱，當年部分老兵到台灣並非出於自願，本以為幾年就可以回家，誰知一隔絕就是幾十年。在他的成長過程中，也接觸到很多有類似經歷的叔伯。倘若再不記錄，可能這代人的故事就消失了。後來得知劉德文的義送老兵魂歸故里的故事後，他便希望讓更多人知道這一感人的事蹟。

《回家之路》電影片段。（截圖）

《回家之路》電影片段。（截圖）

張家魯認為，現時的觀眾越來越希望看到真實發生、能讓人觸動的好故事，《回家之路》這個題材對他來說最大的吸引力就是真實。張家魯直言，劉德文送骨灰其實要承擔來自於家庭或環境的壓力。在認識劉德文之前，他也曾好奇，是什麼讓劉德文一直堅持做這件事情。然而接觸得越久，張家魯發現，這件事對劉德文來說已是一種修行，就像呼吸一樣自然。張家魯最後透露，希望這部電影可以在跨年的時候與觀眾見面。