十一國慶·有片｜柳州站旅客爬高鐵車頂遭電擊　送院搶救暫無大礙

10月1日國慶首日，一名男旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。官方通報稱，該旅客經送院搶救後暫無生命危險。



影片顯示，該名男子躺在車頂上，身上冒出火光，身體曾有輕微震動、右手舉起，背景傳來一陣電擊聲。

消息稱，涉事列車為D1884次。據中國鐵路12306App，D1884次列車由柳州開往廣州南，原定中午12時48分開出，疑受本次意外影響有延誤。

10月1日，一名男旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。（影片截圖）

10月1日，一名男旅客在柳州站D1884次列車開出前爬上車頂，遭架空接觸網高壓電擊。（影片截圖）

柳州火車站通報，10月1日中午12時40分許，一名男旅客突然擅自從停靠柳州站的D1884次列車車廂連接處攀爬至車廂頂部，遭電擊擊暈，墮落至站台。車站立即啟動應急預案，第一時間聯繫120急救中心開展現場救援。

中午12時56分，醫護人員趕到現場為男旅客急救，隨即送往醫院搶救。經搶救，該男子暫無生命危險。事件正在進一步調查處置中。D1884次列車於下午1時21分恢復開行。