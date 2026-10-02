名古屋亞運｜20歲穆欣月成首位亞運電競女冠軍　晒金牌：不敢想像

9月30日晚，日本愛知名古屋亞運會電子競技《第五人格》決賽，中國隊以2比0擊敗日本隊勇奪金牌。20歲的穆欣月成為電子競技納入亞運賽事以來，首位奪得金牌的女選手。事後她在微博發文指，「這個畫面我曾經甚至不敢想像，但我們真的做到了！」



20歲的穆欣月成為電子競技納入亞運賽事以來，首位奪得金牌的女選手。（微博圖片）

穆欣月在微博發文指，「這個畫面我曾經甚至不敢想像，但我們真的做到了！」（微博圖片）

據《極目新聞》報道，10月1日，身為本屆亞運中國電競代表隊唯一女選手的穆欣月，在微博晒出金牌照片，並發文：「這個畫面我曾經甚至不敢想像，但我們真的做到了！」她感謝隊友、教練、工作人員以及一路支持她的家人與粉絲。

2026年愛知名古屋亞運會首度將非對稱競技手遊《第五人格》納入正式電競項目，穆欣月是中國隊23名電競代表隊成員中唯一的女性選手。

穆欣月在比賽。（互聯網圖片）

穆欣月。（互聯網圖片）

據悉，穆欣月2006年出生，現年20歲，遊戲ID「桃晚安」，她自2023年起便活躍於各類電競賽事，曾參加 ASG 盃、主播平台賽及2024年WPL等，並一步步登上《第五人格》職業聯賽（Identity V League，簡稱 IVL）的舞台。

事實上，穆欣月的電競之路並非一帆風順。16歲時，她立志成為職業電競選手，面對家人反對毅然搬離家門，一邊獨自解決生活開銷一邊苦練，將招牌角色「機械師」練至全服頂尖的兩萬分。18歲時，她通過試訓加盟WBG戰隊登上IVL職業聯賽，成為聯賽現役唯一的女首發選手。職業生涯中，她曾創下單場260%破譯進度的驚人紀錄，更面對頂尖監管者完成長達142秒的極限牽制。

穆欣月在比賽。（新華社）

在2025年IVL夏季總決賽上，她代表WBG戰隊出戰決賽，決勝局她主動選出「機械師」角色以身作則當誘餌，為隊友爭取破譯時間，惟隊伍最終落敗，她當場痛哭的畫面一度登上熱搜並面臨網民指責。