中國足球隊5比0慘輸巴勒斯坦隊登熱搜第一　網民批：直接解散吧

10月2日晚間，重慶國際足球邀請賽在重慶龍興足球場舉行，中國男足對陣巴勒斯坦隊，最終中國隊以5比0慘敗巴勒斯坦，賽後國足主教練邵佳一未受訪，而是派出17歲球員趙松源受訪引發熱議。有在現場的觀眾分享，現場中國球迷情緒激動「後排的大叔罵到口水都噴我身上」，亦有網民大罵「輸給常年戰亂的國家5個球，臉都不要了」，「國足0比5巴勒斯坦」迅速登上微博熱搜第一。



據統計，中國足球隊與巴勒斯坦截至2023年，交手7次，取得5勝2平的不敗戰績，打進17球，僅失2球。直到今日（2026年10月2日），國足0-5不敵巴勒斯坦，歷史不敗紀錄就此終結，引發熱議。



據內媒報道，第16分鐘，劉洋在禁區內未能成功解圍，巴勒斯坦隊哈姆拉維射門得分。第22分鐘，哈姆拉維反越位成功後單刀破門，上演梅開二度。第37分鐘，陶強龍接韋世豪分球形成單刀，但他的射門被巴勒斯坦隊門將擋出。上半場補時期間，巴勒斯坦隊烏代-達巴格左腳勁射破門。上半場比賽結束，國足0比3落後。

下半場開場不久，中國隊門將顏駿凌撲救將球漏進球門，巴勒斯坦隊再進一球。第68分鐘，中國隊王上源任意球直接攻門，皮球擊中立柱，未能得分。第80分鐘，中國隊劉洋主罰的任意球也命中門框，未能破門得分。

下半場補時期間，巴勒斯坦隊再進一球。0比5的比分保持到終場，國足在本場熱身賽中負於巴勒斯坦隊。此前的兩場熱身賽中，國足分別以3比0戰勝馬爾代夫隊、0比3負於新西蘭隊。

網民點睇：

國足能解散嗎？去發展那些有能力沒經費的項目吧。別讓中國人又傷財又傷自尊。

巴勒斯坦能找出一塊標準球場嗎？加沙遭封鎖戰火，約旦河西岸民生勉強維持，大量民眾靠國際援助度日。國足你可以輸，但是你不能輸這麼多...

部分主力被抽調到亞運隊不是踢成這樣的理由！整場看下來不知道是戰術佈置本身就有問題還是場上的執行力不夠，球員踢得心累，球迷看著更心累。

散了吧！足協、國家隊存在還有有啥意思？

