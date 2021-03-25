歐盟使節訪疆遲遲未落實　新疆政府：多次邀請卻被百般拖延

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-03-25 17:05

針對歐盟涉疆制裁一事，新疆政府召開第30場涉疆問題新聞發布會回應。新疆維吾爾自治區政府發言人徐貴相會上透露，曾多次邀歐盟使節訪疆，但對方以各種理由百般拖延。

新疆人權問題一直受到國際社會關注。（Reuters）

據《新疆日報》報道，徐貴相在新聞發布會上表示，3月22日，歐盟基於謊言和虛假信息，以「新疆人權」問題為藉口，對中國新疆有關個人和實體實施單邊制裁。此舉罔顧事實，顛倒黑白，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害新疆各族人民的感情。

徐貴相透露曾多次邀請歐盟駐華使節來疆參訪，但對方以各種理由百般拖延，甚至提出了無理要求，「説白了就是不敢面對真正的新疆，害怕新疆社會穩定發展、人民安居樂業的繁榮景象戳穿他們的謊言。」

另外，新疆政府發言人伊力江．阿那依提指出，歐盟侵犯維吾爾族人和其他穆斯林少數民族人權，完全是政治規劃以及抹黑污衊，充分暴露了歐盟一些政客破壞新疆發展穩定，干涉中國內政的卑劣行徑和險惡用心。

法新社此前引述一名歐盟外交官表示，有關訪問之所以迄今無法進行，是因為歐盟方面要求接觸被關押的維吾爾族學者伊力哈木．土赫提等等原因。

中方多次表示新疆民眾安居樂業（請點擊瀏覽大圖）：

+ 2 + 2 + 2

此前3月22日，歐盟正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。這是1989年來，歐盟首次制裁中國。中方隨後迅速回擊，宣布對歐盟有關機構和人員實施制裁，制裁名單包括10名人員及4個實體。

當日晚間，中國外交部副部長秦剛還召見了歐盟駐華代表團團長郁白（Nicolas Chapuis），向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。