台海巡水炮驅離大陸漁船　國台辦痛批粗暴：民進黨須承擔一切後果

台灣海巡署稱10月1日在東沙海域發現兩艘大陸籍漁船越界下錨作業，其中「金鯊」在多次廣播後仍拒不起錨，海巡雲林艦遂以水砲驅離，該船其後在航離時失去動力。台灣海巡人員將船拖至限制水域外，於2日上午交由大陸籍工作船拖回。



10月14日，國台辦舉行例行新聞發佈會，針對台灣行政院長卓榮泰聲稱「發射水砲是不得不為，要保衛台灣安全」，國台辦發言人陳斌華回應指，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，以危險方式粗暴對待大陸船舶，危及有關人員生命財產安全，惡意挑動兩岸對立對抗，必須承擔由此引發的一切後果。



台灣海巡署正在對1艘大陸漁船以水砲攻擊駕駛室。（Threads ）

國台辦發言人陳斌華對此表示強烈譴責，並將堅決反制。（人民網）

據此前報道，台灣海巡署稱10月1日上午11時許，於東沙島東北15.5浬發現中國籍漁船違法下錨作業，雲林艦依法執行廣播驅離，其中「金鯊號」拒不起錨；雲林艦在連續廣播驅離3次無效後，以水砲重擊「金鯊號」。有網民曝光「金鯊號」慘況，該漁船駕駛艙全毀和船艙進水，癱瘓在海面上。

10月5日，台灣行政院長卓榮泰表示，台灣不會主動強力驅趕大陸漁船，但對方不為所動，發射水砲是「不得不為」，如侵犯台灣，執法人員要保衛台灣安全。

台灣行政院長卓榮泰表示，發射水砲是「不得不為」。（Facebook@卓榮泰）

10月14日，針對台灣行政院長卓榮泰聲稱「發射水砲是不得不為，要保衛台灣安全」，國台辦發言人陳斌華回應指，中國對南海諸島包括東沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，大陸船舶在相關海域作業完全合法正當，堅決維護人民生命和財產安全。

他又稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，以危險方式粗暴對待大陸船舶，危及有關人員生命財產安全，惡意挑動兩岸對立對抗，必須承擔由此引發的一切後果。