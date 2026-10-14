黑客攻擊｜內地多地魚友智能魚缸突然斷電　有魚友損失損失¥8.6萬

據《中國新聞週刊》報道，中國多地魚友反映，9月30日夜間，瀋陽沃爾達科技開發有限公司生產的魚缸智能插排發生批量自動斷電，導致內地多地魚友飼養的珍稀魚類死亡。魚缸插排生產商沃爾達發布致歉稱是黑客攻擊導致。



多名魚友表示，事發時間恰逢中國國慶假期，無法及時發現斷電險情並進行補救。有魚友失去的觀賞魚總價達8.6萬餘元（人民幣）。通告稱，此次事件「非產品質量問題、非操作問題，是不可抗拒的外部因素導致」，事件已移交司法警務部門，等待處理結果。



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沃爾達官網資料顯示，該公司成立於2006年，總部坐落於東北中心城市瀋陽聯U谷產業園，在深圳設立有研發中心。產品專注於中高端水族控制系統，涵蓋智能插排、自動化電箱及寵物控制盒，支持App與小程序遠程操控。

魚缸插排生產商沃爾達發布致歉稱是黑客攻擊導致。

相似的事件最近也發生在法國。巴黎檢察官辦公室星期一（10月12日）稱，一場大規模網絡攻擊波及法國多家大型食品零售商的聯網制冷設備。

法國多個超市接連發生黑客入侵事件，雪櫃、冷凍櫃溫度一度被調高至攝氏50度，部分店鋪更因此發生火警。巴黎檢察官辦公室（Parquet de Paris）10月12日表示，攻擊影響全國多間大型食品零售商的聯網雪櫃，造成食物報廢及店鋪發生火警。