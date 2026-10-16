汕頭住宅大火12死　官方揭蚊香不慎引燃、鋰電池高溫爆炸引發事故

2025年，12月9日晚，廣東汕頭市有住宅起火造成12人死亡。廣東省政府成立調查組徹查火災事故原因。據屋主長子吳先生則稱，一家四代共20人住在起火住宅內，大火發生時他不在家，祖母、父母、兩名弟弟及弟媳，以及幾個侄子侄女共12人遇難，其妻和6個孩子則獲救。



10月16日，據新華社報道，經廣東省人民政府事故調查組認定，該起火災是一起因使用蚊香不慎引燃周邊可燃物，高溫導致鋰離子電池失控爆炸引發的重大生產安全責任事故。



調查指出，2025年12月9日，汕頭市潮南區峽山街道丹鳳路一自建房發生火災，過火面積150平方米，造成12人死亡，直接經濟損失約40.63萬元人民幣。對廣東建築消防設施檢測中心有限公司及相關責任人員，移送司法機關依法處理。對於在事故調查過程中發現的地方政府、有關部門的公職人員履職方面的問題線索及相關材料，移交紀委監委依法依規處理。



蚊香棒引燃周邊可燃物 鋰離子電池受高溫爆炸飛濺

調查報告指出，事故直接原因是建築首層（裕豐五金電器店）會客區內點燃的蚊香棒引燃周邊可燃物，進而導致室內存放的鋰離子電池受高溫作用發生熱失控爆炸飛濺，引發罐裝聚氨酯泡沫填縫劑、卡式爐用瓶裝丁烷氣罐、自動噴漆、除鏽劑等危險物品爆燃，快速蔓延成災，造成重大人員傷亡。

調查查明，汕頭市潮南區峽山裕豐五金電器店安全管理缺失，未建立相關安全管理制度，安全條件不足，未依法保障安全生產條件。廣東建築消防設施檢測中心有限公司在開展火災隱患重點地區整治實地評估工作中，評估過程層層失守、報告整體嚴重失真。

汕頭市住房和城鄉建設局、潮南區住房和城鄉建設局對未經施工許可擅自建設的違法行為未能主動全面查處，對鎮（街道）承接執法職權的監督指導缺位，日常巡查檢查力度不足。汕頭市消防救援支隊、潮南區消防救援大隊組織「三合一」場所消防安全專項整治不力，對委託第三方開展的火災隱患重點地區整治實地評估結果質量審核把關不嚴。

報告批評，汕頭市自然資源局潮南分局、潮南區城市管理和綜合執法局、潮南區商務局等部門對違法建設專項治理、行政執法、隱患專項整治等工作督促指導不到位。汕頭市、潮南區黨委政府吸取事故教訓不深刻，未認真落實消防安全管理屬地責任，未能有效推動有關部門落實自建房安全專項整治任務。

事件經過：

網傳影片顯示，最先起火位置疑為地面一店舖，招牌寫有「裕豐五金機電」，現場多次傳出爆炸聲，即使見入夜，但仍可清晰見到住宅冒出大量濃煙。

12月9日晚，汕頭市一幢4層高自建房起火，現場傳出爆炸聲，隨後冒出火光。（影片截圖）

12月10日，汕頭市潮南區消防救援大隊通報，12月9日晚上9時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一住宅突發火災。消防部門接報後立即到救援，至晚上10時03分，現場明火被撲滅。

網傳影片顯示，最先起火位置疑為地面店舖。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，起火位置為一間五金電器店。天眼查顯示，該店成立於2010年，經營者為吳某某，主要銷售家用電器、電機和五金工具。

事發地附近居民介紹，起火建築一樓是五金舖，樓上住了一家人，當地許多自建房都有安裝防盜窗。起火時，樓上還有7名大人和5名小孩，不久後消防車到場，但因火勢太猛，「一下子就燃燒起來了」。

有知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂，8人當場證實遇難，另有4人送院搶救後不治。此外，本次火災已排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因有待調查。