無人機加裝「高空墜箭」獵殺野生動物　四川2男涉非法狩獵被捕

據《上游新聞》引述宜賓市公安局消息，近日該局翠屏區分局成功偵破一宗非法狩獵案，兩名男子使用無人機高空「墜箭」獵殺野生動物，涉案金額達上萬元，目前已被依法控制。



相關工作人員表示，森林警察大隊的民警在公路上蹲守了兩天兩夜。10月15日凌晨4時許，兩名男子攜帶重物出現在山林中。警員甄別後果斷出擊將兩名疑犯拘捕。

廖某某、江某某涉嫌利用無人機「墜箭」方式非法狩獵。拘捕現場，民警查獲無人機1台、箭4支、鐵叉4支；疑似果子狸屍體5隻、野兔屍體12隻、野雞屍體12隻。

拘捕現場。（上游新聞）

據統計，涉案金額達上萬元。2025年11月以來，疑犯廖某某購買無人機後私自改裝，夥同江某某為無人機加裝彈射裝置，實施「墜箭」狩獵。二人多次在翠屏區牟坪鎮等區域，非法獵捕果子狸等野生動物。廖某某、江某某對非法獵捕行為供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。

工作人員介紹，嫌疑人使用具有熱成像功能的無人機，私自加裝彈射狩獵裝置，精準鎖定林間獵物，高空遠程彈射箭矢，依靠下墜衝擊力獵殺地面野生動物。此類作案無須人員入林，隱蔽性強、打擊範圍廣、取證查處難度大，是典型的新型智能化非法狩獵手段。