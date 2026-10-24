哈囉順風車捲涉黃風波　留言區曝「送貨」暗語招嫖　官方封號排查

近日，河南車主劉先生在內地網約車平台「哈囉」接單時，刷到一條以「送貨」為名義發布的順風車訂單，訂單留言區出現了疑似招嫖的暗語信息。相關截圖顯示，該訂單留言區包含「願分攤高速費」「X女下海賺外快高X」等內容。目前，哈囉已對發布該違規訂單的帳號進行了封禁處理。



哈囉順風車。（網絡圖片）

據內媒《中國新聞周刊》報道，車主劉先生在哈囉順風車接了一個訂單，起點為河南新鄉一家酒店，訂單備註欄標註：送貨，物品約3公斤，費用45.5元（人民幣，下同）。然而，在留言區，下單人寫道「願分攤高速費，好賺外快」，旁邊還補了一句「女的在下面，有相片看上來」。發現異常後，劉先生把截圖發給了平台。哈囉順風車客服對此回應，平台將對涉事乘客帳號持續監控，同時督促核查人員儘快完成調查，並把最終處理結果反饋給車主本人。

河南車主劉先生在内地召车平台「哈囉」接單時，刷到一條以「送貨」為名義發布的順風車訂單，訂單留言區出現了疑似招嫖的暗語信息。（網絡圖片）

哈囉方面表示，利用平台發布暗語引流是一種新型灰產行為，平台堅決打擊。目前，平台已封禁發布訂單帳號，並已緊急排查所有風險點，同步升級風控模型和校驗機制。後續平台也將固定相關線索，移交給主管部門依法處理。

據了解，這並非哈囉順風車首次捲入此類風波。2019年6月，山東棗莊司機在哈囉順風車「附近乘客」列表中刷到大量偽裝帳號，標題寫著「一個人太寂寞」，並附帶微信或QQ號碼引流。當時哈囉山東地區工作人員承認情況屬實，稱已清理違規信息、永久封禁帳號，並上線更嚴格的校驗機制。

哈囉順風車。（網絡圖片）

二手平台閒魚暗藏涉黃產業鏈 賣家3萬兜售14歲少女宣稱可驗身

據此前報道，今年9月，內地二手交易平台「閒魚」也被曝暗藏涉黃產業鏈，有商家以「健身私教」、「模特約拍」等服務當作賣點，利用性感女性照片「吸客」，甚至明目張膽標註「處寶可約」，聲稱可幫客戶挑選處女，價格只要2至3萬元，甚至涉及未成年人。

內地二手交易平台「閒魚」被曝暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

內地二手交易平台「閒魚」被曝暗藏涉黃產業鏈。（互聯網圖片）

9月21日，閒魚回應稱，堅決對利用色情內容進行引流、欺詐的違法行為說不，已成立專項小組，並建立「前置識別—即時處置—警企聯動」等綜合防控治理機制，堅決打擊。並於23日公布調查結果，強調經全面清查在平台中未發現淫穢信息，網上盛傳的違規聊天截圖並非發生在閒魚，而是來自其他平台，已向公安機關報案。

閒魚於9月23日公佈調查結果。（搜狐網）

閒魚指出，面對跨平台引流等行業黑灰產難題，平台將全力履行平台主體責任，持續升級技術識別能力，加大人工巡查力度。