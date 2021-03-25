深圳將不再實施「14+7」　14日隔離期滿核酸呈陰性即可自由流動

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-25 16:06

據了解，自今年1月5日起，深圳市開始對入境人員實施「14+7」政策，即是入境人員在進行14天集中隔離醫學觀察措後，需額外接受7天的社區管理。 深圳市衛健委今日（25日）宣布放寬檢疫措施 ，將調整「14+7」入境政策，入境人員進行14天集中隔離醫學觀察後，核酸檢測結果為陰性，即可解除隔離觀察，允許自由流動。

3月25日，深圳市政府新聞辦舉行記者會。（網易新聞）

深圳市衛健委副主任常巨平指出，香港疫情一直波動反彈，近期再現新發聚集性疫情群組。深圳作為超大型口岸城市，境內外人流、物流龐大，依然面臨「外嚴防輸入」的較大壓力。

常巨平表示，深圳將不再實施針對入境人員的「14+7」，入境人員在隔離期間按照第1、4、7、14天共檢測4次核酸。14天集中隔離醫學觀察後，核酸檢測結果為陰性的即可解除隔離觀察，允許自由流動。對於入境人員中，目的地為深圳市且符合居家隔離條件，經核酸檢測陰性並自願申請「7+7」隔離醫學觀察措施的，應予以支持。不得對解除隔離人員再採取延長期限、居家隔離、居家健康管理、社區健康管理等措施。

早前，深圳灣口岸出現「大排長龍」的景象。（余俊亮攝）

常巨平稱，深圳市自去年1月發現首宗新冠肺炎確診個案，至今已累計報告500宗確診病例，其中境外輸入77宗；累計報告新冠肺炎無症狀感染者260宗。目前深圳市疫情總體平穩，截至3月24日，已連續60日無新增境外輸入關聯個案，無新增本土個案，無新增本土無症狀感染者。新增病例和無症狀感染者均為境外輸入，全市均屬於低風險地區。

至於疫苗接種情況，截至3月24日，深圳市新冠疫苗累計接種209萬劑，累計接種144萬人。

（深圳市衛健委）