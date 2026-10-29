華為「天才少年」楊玉雯入職南京大學　擔任助理教授、博士生導師

據《澎湃新聞》報道，近日，南京大學智慧網絡與通信研究院官網更新信息顯示，楊玉雯已正式加入南京大學智慧網絡與通信研究院，擔任助理教授、特聘研究員、博士生導師。



南京大學校園。（微博@南京大學）

官網介紹，楊玉雯2018年於西安電子科技大學取得學士學位，2023年於清華大學取得工學博士學位，2023年通過華為「天才少年」計劃加入無線網絡研究部，2026年加入南京大學智能軟件與工程學院-智慧網絡與通信研究院，主要研究方向為Network for AI、AI for Network，關注面向智能終端的網絡優化、多智能體通信與感知優化。

在學術成果方面，她累計發表高水平學術論文13篇。其中，SCI期刊論文10篇（含9篇第一作者，其中3篇谷歌引用均超200次），高水平會議論文3篇，Google Scholar引用次數1200+。專利已授權21+項，審查中40+項。

楊玉雯。（澎湃新聞）

「南蘇智慧實驗室」微信公眾號還介紹，目前，楊玉雯老師面向相關研究方向招收碩士研究生和博士研究生。歡迎對人工智能、無線通信、未來網絡、Network for AI、AI for Network、多智能體通信與感知優化等方向感興趣的同學積極報考、聯繫交流。