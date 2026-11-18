亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行。美國總統特朗普今日從菲律賓抵達深圳後，將入住深圳東海朗廷酒店（The Langham）。《香港01》記者下午4時半到達酒店附近，附近實施交通管制，部份路段已封閉。在朗廷酒店對面馬路有不少人圍觀，引發路過民眾好奇駐足。



在朗廷酒店對面馬路有不少人圍觀，引發路過民眾好奇駐足。（林芷瑩攝）

在朗廷酒店對面馬路有不少人圍觀，引發路過民眾好奇駐足。（林芷瑩攝）

多名現場工作人員在場維持秩序，不斷提醒群眾切勿趴在護欄上，並引導人群往後退至安全區域。

記者在現場隨機採訪了多名圍觀市民，發現不少民眾其實並不清楚具體發生何事，純粹是抱著「湊熱鬧」的心態加入人群。一名剛路過此處的女性市民受訪時笑言，自己也是看到大批人潮聚集才停下腳步，「看到大家都在這邊等，我也就在這站著，其實不知道在看啥。」同行的男性友人則在旁打趣道：「看到隊你就排隊了。」

在朗廷酒店對面馬路有不少人圍觀，引發路過民眾好奇駐足。（林芷瑩攝）

朗廷酒店。（林芷瑩攝）

朗廷酒店。（香港01記者攝）

談及圍觀的原因，該名女市民推測，估計是有重要領導人或大人物的車隊即將經過此路段。當被問及最期待見到哪位領導人時，她則幽默地回應：「領導都重要、都一樣，都很重要。」