11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行中美俄元首三方會談。晚上10時左右，新聞中心舉行外交部記者會。外交部長王毅出席記者會，並答記者問。



隨著中美俄三國會晤結束，APEC領導人會議週亦來到尾聲。11月19日，外交部部長王毅在位於深圳會展中心的新聞中心召開APEC峰會總結記者會。原本安排於晚間9時開始的記者會推遲至10時左右。

王毅表示，「我剛剛在機場相繼送別了特朗普總統和普京總統，所以讓大家在這久等了，各位辛苦了。這幾天大家積極的報道這次APEC會議，我也代表主辦方向各位記者表示我們衷心的感謝。」

11月19日，王毅在機場送別美俄元首後，在新聞中心召開APEC總結記者會。（香港01）

王毅表示，當今國際局勢動蕩不安，世界經濟增長承壓，逆全球化不斷抬頭，21個APEC經濟體的領導人和代表齊聚深圳，共同探討應對之策，共同協商合作大計，不僅對開創亞太合作新局具有重大意義，也將為維護世界和平與發展產生深遠影響。這一刻世界的目光投向中國，聚焦深圳。

在習近平主席引領下，在各個經濟體領導人的支持下，會議達成了富有雄心、務實全面的亞太經合組織領導人深圳展望，這是APEC中國年最重要的成果。