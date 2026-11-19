11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行中美俄元首三方會談。

香港01記者在麒麟山莊的路口，目睹警察和工作人員一直在疏散圍觀的群眾，不要擋住車路及行人路，「請大家不要聚集在這裏，沒有什麼好看的，已經散場了」，隨後拉起鐵馬擋在群眾面前。



11月19日下午，中美俄元首三方會談在深圳麒麟山莊舉行。在麒麟山莊的路口，警察和工作人員一直在疏散圍觀的群眾。（鄭寧攝）

在麒麟山莊附近，不少交警在現場支援，但現場未有實施交通管制，車輛可正常通過。有便衣警察見記者在現場拍攝後，上前表示「裏面沒有什麼可以看的」，並讓記者盡快離開，避免引來更多群眾聚集。

麒麟山莊附近的北大國際法學院外，多名學生聚集在鐵門內側向外觀望。就讀該校的王小姐與蘭小姐受訪時表示，從新聞中得知中、美、俄三國元首會晤的消息，而學校側門剛好正對麒麟山莊主幹道，因此特地前來碰碰運氣。

王小姐表示，她在校門外等候約半小時，期間僅看到一輛豪華車輛駛出。談及等候的心情，她們難掩興奮與期待，王小姐更笑言有種「誤闖天家」的感覺。被問及最期待見到誰時，王小姐表示最期待看到習近平，同時也希望能看到特朗普與普京。

麒麟山莊附近的北大國際法學院外，多名學生聚集在鐵門內側向外觀望。（鄭寧攝）

在另一處路段外圍，不少市民亦特意前來感受盛會氛圍。深圳市民李女士帶同年幼的女兒前來，在現場等候約40分鐘。她表示，此行主要是想讓女兒親自體驗和感受亞太經濟合作活動的現場氣氛，並提到她們都非常期待能見到中美俄三國元首及其他國家的領導人與嘉賓。

談及會議期間的城市運行及交通安排，李女士認為深圳交通十分順暢，地鐵更為市民提供半價乘車優惠。她還分享，自己與家人連日來一直密切關注會議動態，早前更特意前往深南大道遊覽，看到多幢建築均亮起歡迎「2026」盛會的燈光秀，效果非常好。她認為，中國作為東道主舉辦此次會議非常成功，各部門的籌備與保障工作均展現出極高水準。

麒麟山莊附近未有實施交通管制，車輛可正常通過。（鄭寧攝）

11月19日下午，中美俄元首三方會談在深圳麒麟山莊舉行，大批群眾在麒麟山莊路口聚集。（鄭寧攝）

11月19日下午，中美俄元首三方會談在深圳麒麟山莊舉行，大批群眾在麒麟山莊路口聚集。（鄭寧攝）

19日上午，國家主席習近平及美國總統特朗普，今日在深圳出席APEC亞太經合組織領導人非正式會議期間，先舉行中美雙邊會談，再跟俄羅斯總統普京在南山區麒麟山莊，首次出席備受矚目的三方會談。外交部表示，這是中俄美三國元首歷史上首次面對面會晤，將圍繞維護世界和平、促進大國關係戰略穩定深入交換意見。