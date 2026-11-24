北大報告揭內地養老金城鄉差36倍 居民養老金中位數月僅125元
撰文：聯合早報
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中國養老金城鄉差異巨大，農村老年人主要依賴的居民類養老金領取中位數僅為每月125元（人民幣，下同）、而機關事業單位養老金中位數為4500元。
財新網星期一（11月23日）引述中國健康與養老追蹤調查（China Health and Retirement Longitudinal Study，簡稱CHARLS）項目組11月發佈的第六輪調查報告報道，中國約92%的60歲以上老人領取社會養老金，其中約65%領取居民類養老金。
居民類養老金領取者中，近八成每月領取不超過200元。這不足以支撐養老生活。報告稱，在60至69歲人群中，近六成居民類養老金領取者過去一年從事過農活或其他工作；而領取企業職工養老金的同齡人中，這一比例約為兩成。
中國農村老年人較多依賴城鄉居民養老金、具有長期正規就業經歷的城鎮退休人員更多參加職工養老保險，公務員、有編制的機關、事業單位退休人員則領取機關事業單位養老金。
這三類養老金的中位數分別為125元、3000元和4500元，平均數分別約為346元、3300元和4575元。
CHARLS項目組由北京大學國家發展研究院主持，執行機構為北京大學中國社會科學調查中心，合作機構包括武漢大學等，是跨學科的長期追蹤調查研究項目。第六輪調查於2021至2023年開展，共有1萬8160人受訪，其中1萬1487人年滿60歲，調查內容涵蓋健康醫療、養老保障、勞動參與、家庭支持等方面。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
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