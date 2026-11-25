神舟二十四號瞄準北京時間11月25日08時18分發射，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。中國空間站將迎來首位外籍航天員。



酒泉衛星發射中心宣布，神舟二十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

08：39 酒泉衛星發射中心宣布，神舟二十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

08：18 神舟二十四號載人飛船發射升空，航天員感覺良好。

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

08:11 火箭預計點火時間：8時18分49秒。神舟二十三號乘組準備歡迎隊友。

神舟二十三號乘組準備歡迎隊友。（央視新聞）

06:03 神舟二十四號乘組開始進艙

神舟二十四號乘組進艙。（香港01直播截圖）

05:50 航天員抵達發射場，正在等待進艙

航天員抵達發射場，正在等待進艙。（香港01直播截圖）

航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

05:35 航天員乘車前往發射場

神舟二十四號載人飛船08時18分發射，出征儀式舉行。（香港01直播截圖）

05:28 神舟二十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。湯洪波、武毅、穆罕默德·齊尚·阿里3名航天員領命出征。空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部有關領導和成員、航天科技人員、各族群眾代表，以及巴基斯坦代表團在現場為航天員乘組壯行。

目前，神舟二十三號航天員乘組進駐空間站已超過180天，身心狀態良好，正在積極準備迎接即將到來的3名航天員。

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射，出征儀式舉行。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。

神舟二十四號飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。

航天員湯洪波執行過神舟十二號、神舟十七號載人飛行任務，即將成為首位三次到訪「天宮」的航天員。

航天員武毅來自於我國第三批航天員，將首次執行飛行任務。

本次中國天宮將迎來首位外籍航天員，來自巴基斯坦的穆罕默德·齊尚·阿里。

發言人介紹，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。

神舟二十四號是今年載人航天的收官一發，也是載人航天工程歷史上第41次飛行任務、第18個航天員乘組。這次乘組3人，2名中國航天員加1名巴基斯坦載荷專家，是中國載人航天史上第一次中外聯合飛行。