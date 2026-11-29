進入12月，內地天氣形勢呈現顯著的兩極分化。受副熱帶高壓異常北抬及冷空氣勢力偏弱影響，南方將迎來大範圍猛烈回暖。預計12月4日前後，江南大部最高氣溫將超過25℃，湖北、湖南、江西的個別站點更將達到或突破30℃，接近或打破歷史同期極值。與此同時，新疆北部則將遭遇持續強降雪天氣。



預計12月4日前後，江南大部最高氣溫將超過25℃，湖北、湖南、江西的個別站點更將達到或突破30℃。圖為10月的武漢。（新華社）

副高異常北抬 南方暖熱堪比10月

據中國天氣網，12月初代表副熱帶高壓範圍的588線已北抬至江南地區，核心區592線更囊括海南島及廣東沿海。在冷空氣勢弱與大範圍放晴的雙重作用下，氣溫大幅上升。

在冷空氣勢弱與大範圍放晴的雙重作用下，氣溫大幅上升。橙色區域即副熱帶高壓覆蓋區域示意。（中國天氣網）

中國天氣網氣象分析師唐曉靜表示，從12月4日的最高氣溫EFI（極端指數）來看，貴州至江淮、江南大部指數超過0.8，部分地區超過0.9，顯示暖熱天氣具有顯著極端性，最高氣溫將接近或突破歷史極值。

預計12月4日前後，江南大部最高氣溫將超過25℃，湖北、湖南、江西個別站點將達到或突破30℃，較常年同期偏高約10℃，溫暖程度堪比常年10月上中旬。以長沙為例，下星期五預報氣溫達27℃。

湖南長沙下星期五預報氣溫達27℃。（中國天氣網）

冷空氣勢力偏弱 難擋北方升溫趨勢

北方地區雖有冷空氣影響，但整體勢力不強且位置偏北。預計11月30日至12月2日、12月4日至7日，西北地區東部、華北、黃淮及東北地區等地將降溫4至6℃，部分地區降溫8至10℃。

惟未來十天，這三股冷空氣總體難以阻擋氣溫上揚趨勢，11月30日最高氣溫20℃線最北可達河北南部。

新疆北部持續強降雪 局地積雪達50厘米

在全國大部降水稀少之際，新疆北部雨雪天氣突出。未來5天（11月28日至12月2日），阿勒泰、塔城、伊犁河谷等地將出現大範圍、長時間強降雪，山區部分地區有暴雪，局地大暴雪。

在全國大部降水稀少之際，新疆北部持續強降雪。（新華社）

部分地區新增積雪深度可達20至50厘米，預計12月3日起降雪才會明顯減弱。此外，內蒙古東部、黑龍江、吉林等地亦將有小到中雪或雨夾雪。