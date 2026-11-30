11月29日晚11時42分，神舟二十三號載人飛船與中國太空站組合體成功分離。11月30日，神舟二十三號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回。航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）即將返回地球，飛船預料周一（30日）清晨5時許降落至內蒙古東風着陸場。



《香港01》全程直播。



神舟二十三號航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅一同觀看神舟二十三號另外兩位成員張志遠、黎家盈返程。（香港01）

5：09

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。飛船已順利度過再入大氣層氣動減速與「黑障」區階段，正式進入開傘後平穩下降，準備反推軟著陸的最後衝刺。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

主傘展開後可大幅降低返回艙下降速度，並配合後續接近地面時的反推發動機點火與緩衝系統，將落地衝擊控制在安全範圍內。內蒙古東風著陸場的空中搜救直升機與地面、照明及醫療保障分隊均已待命，準備在返回艙著陸後第一時間展開暗夜搜索、安全確認與航天員出艙處置。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

5：08

返回艙預計於5時06分至5時36分著陸內蒙古東風著陸場，回收指令已經發出。

5：00

發動第二次落點預報。返回艙進入返回著陸階段，陸續經歷再入大氣層氣動減速、穿越「黑障」區及逐級開傘減速。

據了解，黑障區（Blackout Zone）是指太空船或返回艙在高速再入地球大氣層時，與空氣劇烈摩擦產生極高熱量，使周圍空氣電離形成等離子體鞘，進而吸收或反射無線電信號，導致飛行器與地面之間出現短暫無線電通訊中斷的高度區間。

返回艙進入返回著陸階段，陸續經歷再入大氣層氣動減速、穿越「黑障」區及逐級開傘減速。（香港01）

神舟推進艙外畫面。（香港01）

4：57

推進艙制動減速後與返回艙分離。神舟二十三號回報「明白！」

航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）即將返回地球，圖中可見黎家盈和其他航天員正專心閱讀。（香港01）

東風着陸場位於額濟納旗中南部、巴丹吉林沙漠腹地，緊鄰酒泉衛星發射中心，面積一萬多平方公里，人煙稀少，地勢平坦。（香港01）

4：42

發動第一次落點預報。落點預報是指地面測控與軌道計算系統，根據返回艙的實際軌道參數、制動點火數據、再入大氣層阻力與高空風場等條件，動態推算並通報返回艙預計降落的理論落點位置與坐標。

在返回著陸階段，落點預報是搜救回收行動最重要的「導航羅盤」，直接決定空中與地面搜救力量往哪裡走、怎麼布陣。

航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）返回地球，根據任務安排，航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅共同執行神舟二十四號載人飛行任務。（香港01）

神舟二十三號載人飛船在軌飛行撤離調姿。（香港01）

4：36

發動機關機，返回制動結束。黎家盈、張志遠巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）回報「身體狀況良好」。據了解，返回段是載人航天工程中最危險的環節之一，飛船以每秒數公里速度衝入大氣層，艙外是上千攝氏度熱流，中間有一段無線電中斷的黑障，直到降落傘打開、緩衝發動機點火。

神舟二十三號載人飛船在軌飛行撤離調姿。（香港01）

4：30 飛船調整姿勢並先與軌道艙分離

在地面指令控制下，飛船調整姿態並先與軌道艙分離；隨後再調整姿態讓推進艙朝前，由推進艙主發動機點火制動减速，使返回與推進組合體脫離原有軌道、進入返回軌道。

港產太空人黎家盈，圖為他啟程執行神舟二十三號任務畫面。（01直播）

根據FAA公布的航行警告（NOTAM），蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。該時段與神舟廿三號返回艙的預定着陸窗口重合。

神舟二十三號與神舟二十四號乘組28日完成在軌交接儀式。期間神舟二十四號乘組向黎家盈送上一份名為「幸福」的神秘天宮禮物，祝願香港社會經濟繁榮發展，人民生活幸福平安，黎家盈接過禮物時致謝，形容這是一份來自天宮的珍貴禮物。根據任務安排，航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅共同執行神舟二十四號載人飛行任務。

截至29日，在神舟二十三號任務中擔任載荷專家的黎家盈，在軌駐留已達189天，刷新中國女性單次在軌時長紀錄。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波讚揚黎家盈工作嚴謹認真、求真務實，指她在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面「很好完成了各項任務」；她與隊友主持「天宮課堂」港澳專場並演示微重力實驗，讓港澳同胞直觀感受祖國航天成就，厚植愛國情懷，並激勵年輕一代勇於探索航天夢。

黎家盈刷新中國女性單次在軌時長紀錄：