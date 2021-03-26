中國「人造太陽」升級改造　將挑戰1億攝氏度燃燒100秒

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-26 18:30

中國科學院合肥物質科學研究院透露，該院研製的「人造太陽」——全超導託卡馬克核聚變實驗裝置（EAST），將於近期完成新一輪升級改造，預定下月試驗以攝氏1億度、運行100秒。

據《新華網》3月25日報道，EAST新一輪升級改造，要向芯部電子温度1億攝氏度、100秒長脈衝等離子體的科研新目標發起挑戰，力爭將世界可控核聚變能源研究推向新高度。

2020年年底，韓國的「人造太陽」創下世界紀錄，在1億攝氏度的温度下運行了整整20秒的時間。而此前的紀錄，是由中國的東方超環（EAST）創造的，該裝置2020年4月在1億度的高温下維持了近10秒。

「萬物生長靠太陽，EAST擁有類似太陽的運行機制，因此有『人造太陽』之稱。」中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所王騰博士説，煤、石油、天然氣未來有枯竭的危險，還存在一定的環境污染，而「人造太陽」核聚變反應所需的原材料在地球上幾乎取之不盡、用之不竭，生成物也沒有危害，被認為是理想的「終極能源」。

另據中科院合肥物質科學研究院副院長、等離子體物理研究所所長宋雲濤介紹，EAST是中國重大科學工程，目標為人類開發核聚變能源提供工程和物理實驗基礎，建成以來已開展實驗96,000餘次，先後實現了穩定的101.2秒穩態長脈衝高約束等離子體運行、電子温度1億攝氏度20秒等離子體運行等國際重大突破。

從2020年7月起，EAST啓動新一輪升級改造，在尖端材料、關鍵部件、主要子系統等方面實施一系列重大提升。「裝置升級的技術難度高，工作量大。」中科院等離子體物理研究所研製中心主任吳傑峯説，「『人造太陽』非常複雜，要讓上億攝氏度高温與零下269攝氏度低温1米內共存，上萬個零部件，有一點點瑕疵，未來實驗可能就會失敗。」