新疆棉花｜台星歐陽娜娜與Converse解約　許光漢一次割席兩品牌

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-25 21:27

繼時裝品牌H&M後，Nike、adidas、New Balance等多個知名品牌均因被翻出拒用新疆棉花的聲明，在內地遭受抵制風潮，而20歲台灣女星歐陽娜娜所代言的Converse亦捲入是次風波。 歐陽娜娜今日（25日）稍早時表態支持新疆棉花，惟同時遭到部分網民要求她與品牌解約。不久，其經紀公司對外發聲明指出，即日起歐陽娜娜終止與Converse品牌的一切合作。

據報道，歐陽娜娜平時就非常喜歡穿Converse的球鞋，更曾拍片介紹自己的收藏。新疆棉風波持續發酵下，她今日上午未作表態，反而先在微博分享新接的代言廣告，結果受到部分網民質疑。

隨後，她轉發了人民日報的微博貼文，強調自己支持新疆棉花，而其經紀公司則發聲明，指出公司及歐陽娜娜與Converse割席，又提到「堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益」。

今次新疆棉風波已引發兩岸三地大批藝人與相關品牌割席，其中楊冪、迪麗熱巴、王嘉爾、Angelababy、易烊千璽、彭于晏及張鈞甯等人都透過工作室宣布，終止與Adidas的一切品牌合作。

其他台灣明星方面，男星許光漢透過公司「合力極光」宣布一次過與Puma、Calvin Klein兩個品牌割席，指堅決反對任何污化中國的言論與行徑。賴冠霖和陳立農也明確表達支持新疆棉花的立場，不過前者被指原本腳上是穿Converse和Nike，但在事件愈演愈烈後，改穿了一雙黑色拖鞋趕飛機，遭內地網民大讚「有危機意識」。

（綜合報道）