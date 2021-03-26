高福團隊重組蛋白疫苗臨床結果公布　76%的人打2針可產生中和抗體

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-26 11:22

國際醫學期刊《刺針-傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）周三（24日）發布中國研發的重組蛋白亞單位疫苗（ZF2001） 1期和2期臨床試驗結果，接種2劑次疫苗後，76%的人可以產生中和抗體。接種3劑次疫苗後97%的人可以產生中和抗體。 據悉，該疫苗由中國科學院微生物研究所高福院士團隊聯合安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司研發，已於今年3月10日在內地獲准緊急使用。

中科院微生物研究所表示，ZF2001疫苗在中國的兩期臨床實驗共招募950名、18至59歲的健康成年人，採用了隨機、雙盲和安慰劑對照的試驗方案，試驗在重慶、北京兩間醫院及湖南湘潭疾控中心完成。

臨床試驗結果表明，該疫苗具有良好的耐受性和免疫原性。大多數入組者沒有觀察到不良反應或者為輕度或中度的不良反應，主要是紅腫、注射部位疼痛、騷癢等，為重組蛋白疫苗接種後常見反應。沒有疫苗相關的嚴重不良事件發生。

結果又顯示，接種2劑次疫苗後，76%的人可以產生中和抗體。接種3劑次疫苗後97%的人可以產生中和抗體。抗體的幾何平均滴度（GMT）達到102.5，超過89份新冠康復病人血清中和抗體水平（GMT, 51）。此外，疫苗能產生適度和平衡的Th1/Th2細胞免疫應答。

此外，今年2月，高福團隊在bioRxiv發布正在國際開展3期臨床試驗的部分結果，顯示國產重組蛋白亞單位新冠疫苗ZF2001對南非新變種（501Y.V2）的中和效果。

重組蛋白亞單位疫苗具有產量高、安全性高、易於存儲和運輸等優勢。中科院微生物研究所指出，目前，ZF2001疫苗正在烏茲別克、印尼、巴基斯坦和厄瓜多爾開展國際多中心3期臨床試驗，且於今年3月1日獲得烏茲別克斯坦批准註冊使用，是全球第一個獲批使用的新冠重組蛋白疫苗。