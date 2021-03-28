長榮稱卡船賠償「為日本船東責任」　日網民崩潰：不買台灣香蕉了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-28 12:38

長榮海運的貨櫃船「長賜號」本月23日在埃及蘇彝士運河擱淺，塞住雙向航道，造成全球貨運延誤。貨櫃船的公司日本正榮汽船25日在官網發表聲明，表示脫淺作業極其困難，會和當局合作解決，並為造成不便致歉，但有網友發現，看完道歉文後日本網友卻崩潰了。

正榮汽船聲明指出，長賜號23日在蘇彝士運河北上行駛時，因為氣候問題觸底擱淺，目前正和船舶管理公司合作排除問題，狀況極其困難，也向受影響的船隻及相關單位致歉。

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而大家關心的咎責賠償問題，因為這條船屬於日本正榮汽船公司，跑的是全球航線，所以船上的貨櫃並非通通要到台灣，上面的船員也都不是台灣人，而長榮海運董事長張衍義25日已出面表示，此次意外的賠償為船東的責任，意外發生後長榮就一直被大肆報導，對長榮來說恐怕是一種商譽損失，說不定還可以依此向日方求償，據傳求償金恐高達數百萬美元。

有台灣網友在PTT八卦板發出日本網路論壇「5ch」網友看了「台灣表示運河出事責任是船主日本」相關報導的文章，沒想到日本網友集體崩潰，覺得台灣都把責任推過去，留言像是：「說真的，台灣是最壞的」、「台灣已經露出本性」、「不買台灣香蕉了」。

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但台灣網友則認為：「以日本人的個性，會生氣很正常吧」、「日本正榮公司都道歉了，還有什麼好說的」、「本來就是船出借給他們啊」、「呃，一堆搞不清楚狀況的」、「海商法怎麼寫就怎麼做 國際海事各國都通用的，有何好崩潰？」。

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