新疆棉花｜李克強視察中德合資企業　巴斯夫為Adidas供特殊原材料

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-03-29 16:39

中歐關係持續交惡於新疆問題以及新疆棉花風波正酣之時，中國國務院總理李克強被曝日前南下視察曾造訪中歐合資化工企業揚子石化-巴斯夫有限責任公司，引外界猜測。

據報，3月25日至26日，李克強南下江蘇視察，除官方媒體報道25日造訪常州民營企業區，26日召開部分地方政府主要負責人視頻座談會外，社交平台更披露其現身南京大學，以及考察中德合資化工企業揚子石化-巴斯夫的消息。

網民在社交平台新浪微博披露李克強26日考察位於南京的巴斯夫化工廠的圖片和影片，巴斯夫大中華區總裁柯迪文在旁陪同。片中李克強表示企業「是中國人合資的，世界一流的」，離開時對員工打氣説「要成功啊」，囑咐要「把揚巴（揚子石化-巴斯夫）做得不只在東南沿海地區，在全世界都揚名」。

巴斯夫與Adidas合作關係匪淺。（網頁截圖）

公開資料顯示，中國是全球化工巨頭巴斯夫在全球的第二大市場，僅次於美國。2020年，巴斯夫向大中華區客户的銷售額約為85億歐元，截至年底員工人數為8,948名。目前巴斯夫在大中華區擁有28個主要全資子公司，7個主要合資公司，以及24個銷售辦事處。其中，位於南京的揚子石化-巴斯夫由中國石化與巴斯夫以50比50的持股比例合資創建。

巴斯夫在大中華區的業務包括石油化學品、中間體、特性材料、單體、分散體與顏料、特性化學品、催化劑、塗料、護理化學品、營養與健康和農業解決方案。上述化工產品幾乎用於日常生活的所有領域：從房屋、汽車、食品、農作物、醫藥、紡織、運動服裝、家居用品、電子裝置到包裝等不一而足。

其中，巴斯夫與Adidas等體育運動品牌存在廣泛合作，前者為後者提供各種特殊原材料。比如，巴斯夫曾在官方網站提到其所生產的新型泡沫為腳穿阿迪達斯Energy Boost跑鞋的運動員提供了額外的優勢，「獨特的彈簧和減震效能帶來全新和改進的跑步方式」。