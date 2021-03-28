撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-28 21:52

近日，山東省在對1名菲律賓輸入新冠病毒無症狀感染者樣本中，檢測到屬於B.1.351分支的新冠變種病毒株，與南非報道的501Y.V2變種病毒基因序列高度相似。

山東省衛健委公布，該名無症狀感染者是一名31歲中國籍男子，境外務工人員，為閉環管理的菲律賓入境人員，於本月16日從菲律賓入境抵達青島。青島市市南區疾控中心對其進行核酸檢測，檢測結果為陽性，隨即將他轉運至青島市第三人民醫院隔離治療。目前，患者的身體狀況良好，仍在隔離治療中，其53名密切接觸者核酸檢測均為陰性。

山東省疾控中心和青島市疾控中心同時對咽拭子樣本開展基因組測序分析，結果顯示該樣本病毒基因序列屬於B.1.351分支，與南非變體501 Y.V2序列相比同源性高達 99.99％。現有研究顯示，該變種病毒株感染者症狀、重症率、病死率基本沒有變化，當前疫苗仍然有效。

據此前報道，國際期刊《細胞》（Cell）本月3月12日刊出美國一個最新研究，發現各地不同變種的新冠病毒對疫苗抵抗效果均有不同，其中南非發現的B.1.351病毒株抵抗能力最高，較在武漢發現的原種病毒增強20至40倍。

去年10月中旬，501Y.V2變種病毒首次在南非發現，並於同年11月初成為當地流行的主要毒株。今年1月6日，廣東省疾控中心成功從一宗境外輸入南非籍新冠肺炎病例的咽拭子中分離出501Y.V2南非突變株，病毒基因組序列屬於B.1.351亞型。

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