聯合國正與中國協商訪疆　外交部：新疆大門始終敞開

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-29 22:00

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）昨日（28日）表示，聯合國正與中國就不受限制地進入新疆地區進行「嚴肅談判」，以調查有關當地維吾爾族等少數族裔受迫害的指控。 中國外交部發言人趙立堅今日（29日）回應稱，中方歡迎聯合國人權高專訪問新疆，希望可促進雙方交流與合作。

趙立堅表示，新疆地區的大門始終是敞開，中方歡迎聯合國人權高專訪問新疆，又指中方早已向人權高專發出訪華並訪疆的邀請，雙方一直保持溝通。

他指出，訪問的目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查，並反對利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國正與中國就不受限制地進入新疆地區進行「嚴肅談判」。（新華社）

據此前報道，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）曾表示，有關新疆任意拘留、虐待、性暴力和強迫勞動的報道，需要進行徹底和獨立的評估，並透露組織此次訪問的談判已經開始，但還沒有達成任何協議。

古特雷斯在接受加拿大廣播公司（CBC）節目採訪時表示，巴切萊特的訪問目前正在高級專員公署和中國當局磋商中，希望雙方能儘快達成協議，人權專員能夠不受限制地訪問中國。

（外交部）