南海撞機20年｜美軍軍機偵察依舊　中國「平視外交」難以接受

撰文： 穆堯 最後更新日期： 2021-04-02 13:44

中美南海撞機事件20年後，中國官方媒體和民間輿論似乎在以更高調的方式在4月1日這一天紀念當時墜機身亡的中國飛行員王偉。當中美關係在今天正在經歷微妙變化時，這一現象在外界看來極具象徵意義。

4月1日這一天，浙江官方和軍方為在浙江王偉墓前為之舉行了悼念活動；新華社等主流媒體刊載了一些回憶報道，披露其20年前的「入黨申請書」；官媒《環球時報》總編胡錫進則在自媒體平台中評論稱，「他的犧牲警醒了國人，讓大家知道了美國海空抵近偵察的長期威脅，瞭解了為徹底消除這種威脅，我們多麼任重道遠」……

南海撞機事件20年後，中美在南海的博弈更加緊張。（微博@南海戰略態勢感知）

有網絡消息稱，當天王偉墓前除了鮮花還出現中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪不久前赴美談判的照片。彼時，楊潔篪以「中國不吃這一套」「美國沒有資格説從實力角度上同中國對話」等強硬措辭，激起了中國國內的民族主義熱情。

回到20年前，中國不僅釋放了美軍人員、歸還了美軍偵察機，還在不久後的「9•11」宣佈與美國合作。

此後，中國堅定了與美國合作並融入全球化的道路，並且迅速崛起為世界第二大經濟體，並且在全球事務中扮演着越來越重要的角色。南海撞機事件發生20年後，中國早已不是當時的中國，但是美軍身影以更高頻率現身南海附近，西方仍然可以對中國新疆、香港等問題「指手畫腳」，台灣仍然在美國支持下長期與大陸分治……

面對如此情況，很多中國民族主義者和主張「平視外交」的中國官方都難以接受。