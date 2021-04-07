批BBC播出畫面與解説相反　新疆宣傳部副部長：嚴重誤導國際輿論

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-04-07 17:41

針對新疆問題，曾接受英國廣播公司（BBC）專訪的新疆官員，在接受官方傳媒採訪時稱批評，BBC播出的畫面與解説詞完全相反。

新疆黨委宣傳部副部長徐貴相稱，新疆歡迎外國記者進行實地採訪，他本人就曾接待過BBC的記者團隊並接受專訪，但最後播出的內容卻讓他大跌眼鏡，「BBC來的時候，希望我們能做一些協助，我們徵求他們意見問希望到甚麼地方去看，盡最大努力去協助，他們也講了一些地方，我們做了很多安排，包括請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院，包括到教培中心以及和一些群眾面對面地進行採訪。」

徐貴相稱，BBC很滿意安排，走的時候還有表示這種安排「超出了他們的想像」，比原本設計的還要豐富，「另外一點我們也沒有對BBC的採訪有任何干預的行為。」

外媒鏡頭下的新疆民眾生活現狀（點擊大圖瀏覽）：

但徐貴相指，BBC後來播放教培中心正常的教學生活畫面，但是所用的解説詞卻是「完全相反」，「我認為這是矛盾的，而且是在欺騙觀眾認知，這個畫面和他的介紹是完全是對不上號的，所以我認為這個節目做得不成功，他們嚴重歪曲了事實，因為新疆的真實情況根本就不是他所説的那樣。」徐貴相稱，BBC作為一個國際知名的大牌媒體，相關節目播出以後肯定對新疆有歪曲，也會嚴重誤導國際輿論。

徐貴相強調，他們沒有不允許西方記者到訪新疆，新疆是中國的開放地區，「我們一直抱着非常熱誠的、歡迎的態度，希望國外的媒體，包括西方的一些媒體都到新疆來看一看。」從實際情況來看，有西方記者通過外交部等有關部門統一安排來新疆採訪，也有自己來參訪，「不管是哪種渠道來的，我們都是非常歡迎的。」

（綜合報道）