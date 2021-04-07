內蒙古殺人犯「紙面服刑」案調查結果公開　74人被追責問責

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-04-07 22:25

4月7日，內蒙古政法委官方微信公眾號通報巴圖孟和「紙面服刑」15年案件的調查和追責問責情況，認定84名責任人，其中廳級幹部8人，處級幹部24人，科級幹部33人，其他幹部9人，已故10人。 上述84人中，除已故10人外，剩餘74人均被問責：給予黨紀政務處分54人，其中10人涉嫌違法犯罪移送司法機關調查處理，給予誡勉談話等組織措施處理20人。

伴隨着中共反腐力度的加大，諸多腐敗內幕被曝光。（視覺中國）

此前在2020年9月，有媒體曝光內蒙古呼倫貝爾男子巴圖孟和因殺人被判刑15年，卻違規保外就醫、一天牢都沒坐，還成為當地的會計、當選村主任、蒙混入選中共黨員，甚至還當選旗人大代表。

事件曝光後，內蒙古自治區黨委派出由自治區政法委牽頭，紀委監委、組織部、法院、檢察院、公安廳、司法廳、監獄管理局組成的聯合工作組進駐呼倫貝爾市，開展案件調查工作。

通報指出，經調查，巴圖孟和，男，蒙古族，1974年10月31日出生，陳巴爾虎旗西烏珠爾蘇木薩如拉塔拉嘎查人。1992年5月12日，巴圖孟和因殺害同村村民白某春投案自首，被公安機關收容審查，關押於陳巴爾虎旗看守所。1993年6月9日，巴圖孟和因故意殺人罪被原呼倫貝爾盟中級人民法院判處有期徒刑15年，剝奪政治權利2年。

然而，判決生效後，巴圖孟和以「全身水腫、尿血」為由前往醫院檢查，他的母親、姑父為其辦理保外就醫手續。自此，巴圖孟和便一直逍遙法外，被外界稱為「紙面服刑」15年。

通報稱，已查明在巴圖孟和違法保外就醫、長期脱管漏管、違法開具《刑滿釋放證明書》、違規入選中共黨員、違規當選嘎查達、違法當選人大代表及有關部門受理韓某信訪事項不作為、慢作為等環節中，多名中共黨員幹部、公職人員存在失職失責、失管失察以及嚴重違紀違法、涉嫌犯罪等問題。