人事變動｜南京歷史上首位女市長　上任一年後晉升為市委書記

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-08 21:45

據江蘇省委組織部官網4月8日消息，韓立明任江蘇省委常委、南京市委書記。

資料顯示，韓立明，女，漢族，1964年9月生，今年57歲，江蘇常州人，此前任南京市市長。

1989年7月，韓立明任共青團常州市委宣傳部幹事、市青聯辦公室副主任，之後歷任常州市委辦公室秘書，常州市委辦公室綜合科副科長，共青團常州市委副書記，常州市廣播電視局黨委副書記、紀委書記，常州市鐘樓區委副書記、紀委書記、政法委書記，常州市武進區委副書記，溧陽市市長、市委書記等。

韓立明是南京歷史上首位女市長。（微博）

2011年5月，韓立明履新南通市委常委、市委組織部部長，1年後轉任常務副市長。2016年1月，韓立明首次主政地方，接替張國華（現任河北省委常委、雄安新區黨工委書記）成為南通市市長。兩年後（2018年4月），韓立明轉任泰州市委書記。

在泰州工作一年後（2019年9月），韓立明成為南京市委副書記。2020年1月，韓立明接替藍紹敏（現任貴州省委副書記）任南京市市長，成為中國15個副省級城市中唯一一位女性市長，也是南京歷史上的首位女市長。

2018年，韓立明告別南通，履新泰州。據報道，主政泰州，讓韓立明成為泰州1996年設立地級市以來的首位女性市委書記，當時在江蘇地級市中也是「獨一份」。在泰州工作一年後，韓立明到了南京，2020年1月，韓立明履新南京市市長。如今，韓立明仕途再進一步，成為江蘇省會南京的市委書記。

目前，中國27個省會中至少有3位女性市委書記，除了韓立明之外，還有內蒙古呼和浩特市委書記王莉霞，以及湖南長沙市委書記吳桂英。