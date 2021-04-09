回應北斗衛星系統不穩定質疑　工程師：如果不好根本是瞞不住

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-09 18:07

河北的貨車司機金某強周一（5日）在超限檢查站服用農藥自殺，並留有遺書表示不忿因北斗衛星導航系統中斷連線而被罰款2000元（人民幣，下同）。 事件引起外界關注北斗系統的穩定性，曾經負責北斗增強系統的格網電離層研制的中科院上海天文台宋葉志就解釋，「如果導航系統能力不行、導航信號不好，根本是瞞不住的」，反而手機或者是司機用的導航儀器，當中的導航晶片模塊一般是由商業公司生產，每個商家算法、性能都會有所差異。

宋葉志稱，事實上北斗系統、GPS等的全球衛星導航系統，對普通民用都是完全免費，不存在收費一說。這些全球衛星導航系統一直在向地球方向播發導航信號，「你收或者不收信號，它都在那裡。」宋葉志以廣播電台作例子，「用戶是拿著半導體收音機，電台會持續播發節目（通過無線電）。正常情況下，無論用戶是否有收音機，信號是持續播發的。當然你想聽節目，可能需要從商業公司購買收音機，而導航系統本身是不直接向用戶收費的。」

對於北斗系統的穩定性貿疑，宋葉志表示，「導航系統能力不行、導航信號不好，根本是瞞不住的。」（視覺中國）

對於北斗系統的穩定性問題，宋葉志就表示，系統好不好的其中一項關鍵是評導航信號質量，例如信號中某些參數的精度、系統是不是可靠穩定、是否能夠抗干擾等。市面上有許多專門評估機構會測評，會以專業的導航接收機時刻監測導航信號，「而且，系統一旦出問題，千千萬萬的用戶也會感受到，因此，如果導航系統能力不行、導航信號不好，根本是瞞不住的。」

但宋葉志亦承認，當然單純的衛星導航系統也確實有盲區，比如車過隧道、建築物遮擋、深水下等，所以性能良好的導航儀一般會結合慣性導航、或者室內定位系統進行算法聯合，讓用戶感受到無縫切換，甚至在定位結果投影地圖時，做平滑處理，使用戶有好的定位體驗。

宋葉志最後稱，民眾需要更多、更多地科普此類常識，並開放討論。另外，政府亦應該考慮嚴懲以打著官方要求的名義，向司機、漁民強行推銷北斗系統的行為，「這不僅直接損害普羅大眾的利益，還會使大家對我們的國之重器失去信任感。」

（綜合報道）