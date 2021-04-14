內地一線城市人均可支配收入突破6萬　深圳相比香港還差多遠？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-14 17:00

國家統計局數據顯示，2020年，全國居民人均可支配收入為32189元。《第一財經》報道，經梳理40個重點城市的全體居民人均可支配收入，發現目前共有7個城市人均可支配收入超過6萬元（人民幣，下同），當中以長三角地區的收入水平最高。

數據顯示，7個城市人均可支配收入超過6萬元，分別是上海、北京、深圳、廣州、蘇州、杭州和南京，GDP總量均位居中國城市GDP前十名。其中，上海位列榜首，是唯一一個突破7萬元大關的城市，達72232元。北京的人均可支配收入達69434元；深圳、廣州則分別為64878元和63289元。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎分析稱，一線城市商機及工作機會多，意味著企業和居民都能賺錢。總體上，一線城市「錢生錢」比較容易，商業貿易發達，賺錢比較容易。

深圳的人均可支配收入為64878元。（中新社）

值得注意的是，一些東部沿海發達地區的收入水平並不高，比如福建的兩個萬億級GDP城市泉州和福州，全體居民人均可支配收入僅為4萬，不僅遠低於長三角和珠三角的重點城市，而且與中西部的長沙、武漢也有較為明顯的差距。

然而，與香港相比，內地居民人均可支配收入仍然較低。香港統計處數據顯示，本港2020年4個季度的本地居民可支配總收入為28374億3100萬，而2020年年底的香港人口的臨時數字為7474200人。按此計算，人均可支配收入達379630元港幣（折合約319432人民幣），相比深圳仍高出近5倍。

國家統計局資料顯示，居民可支配收入是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

（第一財經／國家統計局／香港統計處）