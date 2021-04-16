官媒指中國駐加拿大使領館頻遭反華滋擾　批加拿大政府默許縱容

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-16 16:54

《環球時報》報道，中國駐加拿大使領館屢遭反華滋擾，並批評加拿力政府默許有關行徑。

報道稱，中國駐加拿大使領館自去年以來，頻繁有不明身份人員滋擾破壞，館舍外牆等多處被噴塗反華標語。此外，當地亦有反華勢力常年在使領館門前滋事，包括拉起反華橫幅、舉辦反華示威等。

報道指，上述事件嚴重損害中國的尊嚴形象，對中國外交機構和人員安全構成威脅，性質十分惡劣。中國有多次就此向加拿力提出嚴正抗議，但有關部門迄今未採取有效措施杜絕類似事件，「甚至還默許反華勢力滋事行徑」。

報道引述中國國際問題研究院研究員楊希雨指出，從國際法律法規的層面，《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》有明確規定，接受國負有特殊責任，採取一切適當步驟保護使領館館舍免遭侵入或損害，並防止一切擾亂使領館安寧或有損使領館尊嚴之事。楊希雨更稱，加拿大對中國的「一些所作所為」，有引起中國民眾的不滿，但是中國有保障加拿大駐中國使領館的安全與尊嚴，從未發生過民眾干預或影響其工作的情況。

楊希雨表示，以加拿大法律來看，將威脅性語言噴塗牆上已經涉嫌刑事犯罪，加拿大政府漠視不管、任由事態發生，是對違法者的默許和縱容，釋放出錯誤訊號。楊希雨稱，加拿大不應指望中國單方面保障加拿大使領館的安全與尊嚴，加拿大政府理應履行責任，加強對中國外交機構和人員的保護。

（綜合報道）