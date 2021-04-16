岷江犍為航電樞紐9台機組投運　年發電量可保障54萬家庭全年用電

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-16 15:39

周四（15日），岷江犍為航電樞紐最後一批機組（2#、8#）併網發電，至此，該樞紐工程機電設備安裝工作全面完成，9台機組全部投入運營。電站全年可發電量約22億度，將保障近54萬戶家庭全年用電。

岷江航電犍為樞紐。（紅星新聞）

岷江犍為航電樞紐是岷江港航電綜合開發工程的第3級樞紐，是以航運為主、結合發電，兼顧供水、灌溉的水資源綜合利用工程。岷江港航電綜合開發工程建成後，岷江四川樂山到宜賓將升級為三級航道，形成一條長達162公里的「黃金水道」，全年可通行1000噸級船舶，豐水期通行3000噸級船舶。

至於發電方面，犍為航電樞紐共安裝9台燈泡貫流式機組，是目前中國在建單機最大的燈泡貫流式電站。單台發電機組一年可發電近2.5億度，可保障近6萬戶家庭的全年用電。隨著9台機組全面投運，電站單日最大發電能力可達1200萬度，全年發電量約22億度，可保障近54萬戶家庭全年用電。此外，電站每年還可減少二氧化碳排放量約200萬噸，助力經濟社會綠色低碳可持續發展。

岷江航電犍為樞紐。（封面新聞）

2020年5月底，樞紐首台機組併網發電，去年全年7台機組投運。樞紐船閘試運行超過500天，通航船舶1226艘，過閘船舶總載重50.42萬噸。截至目前，紐已完成上網電量6.939億度。

據了解，犍為樞紐是岷江港航電綜合開發工程的第3級樞紐，該工程包括6個項目，分別是老木孔、東風岩、犍為、龍溪口4級航電樞紐，以及龍溪口至宜賓合江門航道整治、樂山港的建設，總投資超過520億元人民幣。

（紅星新聞/封面新聞）