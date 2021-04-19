温家寶陳述理想中國引熱議　憶亡母文章疑在內地網絡受限制

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-19 14:30

國務院前總理温家寶在清明節前夕撰文追憶其母，文章在經過內地媒體轉載後疑似被刪除和禁止分享。據稱，温家寶在文中提到「中國應該是充滿公平正義的國家」，並稱自己擔任總理期間「奉命唯謹、如履薄冰」。

温家寶憶母文《我的母親》在微信平台被禁止轉發。（微信@東川發佈）

台灣中央社4月18日報道指，温家寶在《澳門導報》發表的《我的母親》長文目前在內地被禁止分享。

目前，在內地社交媒體平台上搜索「温家寶 《我的母親》」，顯示未見相關內容。在中國通信平台微信上雖然可以搜索到該篇文章，但文章的分享功能受限，僅限閲讀不支持轉載。

温家寶在文中説，「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。」這段話引發輿論熱議。

+ 3 + 3 + 3

他在文章中亦稱，像他這般出身的人，做官本是偶然之事，其「奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計」。温家寶在中南海工作28年，其中擔任總理10年。

温家寶3月下旬在《澳門導報》發表《我的母親》長文追憶其母，曝光其家庭往事，並公開與母親的書信。

據書信內容指，温母一生結交的都是同事、鄰居、普通百姓，從未高攀官員，為温打點仕途，或借温的名義為家庭圖利。温家寶稱，其父母一生從事教育事業，全靠微薄工資度日，死後亦未留下財產和積蓄。

温家寶的全文中，前3篇在追憶母親的一生，同時提到父親温剛在文革期間曾被揪鬥，關在學校裏監視居住，還被造反派打腫了臉。

其中，温家寶提到母親在他擔任總理期間，曾兩度寫信提醒他為官之道。一封寫於2003年11月，温剛開展第一屆總理任期之際；另一封寫於2007年10月，其即將擔任第二屆總理的時候。

温母第1封信中提到，「你今天能位居（極）人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美」，「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林」。

第2封信寫道，「後5年的工作是艱難複雜的，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過5年難關」。

資料顯示，温家寶出身於教育世家，其祖父温瀛士是民國時期教育家，曾開辦學校並任校長。父親温剛及母親楊秀安（曾用名楊志雲）亦均為中小學教員。其母楊秀安於2020年12月逝世。