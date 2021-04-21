《環時》民調：因疫情改變觀點　過半中國青年對西方不再仰視

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

《環球時報》報道，旗下的環球輿情調查中心近日以「中國年輕人西方觀變化」為主題進行的民調發現，中國年輕人在5年時間內平視西方國家的比例上升6個百分點，仰視西方比例下降約3成。

報道指出，在回答問卷中「5年前提到西方國家，心裡是甚麼感覺」問題時，選擇「羨慕、崇拜、尊重、自歎不如」等仰視態度的受訪者佔37.2%；選擇「對等、平視、沒甚麼感覺」等平視態度的受訪者佔42.1%；選擇「沒甚麼了不起、鄙視、討厭」等俯視態度的受訪者則佔18.4%。

而在回答「今天提到西方國家，心裡是甚麼感覺」問題時，選擇仰視態度的受訪者佔8.1%；選擇平視態度的受訪者有48.3%；持俯視態度的受訪者則上升至41.7%。

調查結果顯示，新冠肺炎疫情是中國年輕人對西方態度轉變的主要因素。被問到中國地位崛起的主因，53.8%的受訪者認為中國在新冠疫情防控成效全球矚目，其餘依次為中國簽署「一帶一路」合作文件、中國經濟相較西方持續成長、脫貧攻堅等。

值得一提的是，在5年時間內從仰視西方轉變為平視西方的受訪者中，超過8成將中國在防控疫情中的表現列為中國平視西方的代表性事件。另外，在對西方國家好感度的問題上，逾4成受訪者認為變差，主要原因包括西方打壓中國科技企業，新疆、香港、台灣等議題，以及西方國家種族歧視、種族騷亂不斷等。

對於「中國在哪些領域的影響力已超越西方國家」的問題上，60.3%的受訪者認為是社會治安，57.1%選擇對人權的尊重，53%選擇歷史文化。此外，超過8成受訪者認為西方社會當前普遍存在對中國的偏見，僅8.4%的受訪者不認同；近7成受訪者認為西方對中國發展有明顯的遏制行為，逾2成受訪者表示西方「有意圖，但無明顯遏制行為」。

據介紹，本次調查透過線上樣本庫會員在線填答問卷方式收集數據，調查時間為9至12日，共回收有效問卷1281份，受訪者來自北京、上海、深圳等100多座城市，年齡介乎15至35歲。

（環球時報／中央社）