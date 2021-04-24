韓星李鍾碩任「中國區代言人」　L'Oréal歐萊雅遭內地網民狠批

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-24 17:41

法國化妝品集團歐萊雅（L'Oréal）日前官宣，由韓國男星李鍾碩擔任「中國區品牌代言人」，結果引發許多中國網民不滿，認為法國品牌選一個韓國人作為中國區的品牌大使不妥。事發後，歐萊雅決定將「中國區」三字刪掉，惟網民並不買賬。

生於1989年的李鍾碩曾主演《異鄉醫生》、《愛上Pinocchio》等知名韓劇，其與中國甚有聯繫，曾在2015年參與錄製湖南衛視節目《快樂大本營》，翌年又與中國女演員鄭爽拍攝了《翡翠戀人》。歐萊雅周四（22日）宣布，李鍾碩將作為該品牌在中國區的品牌大使，同時其宣傳文案首句是「萬眾矚目，只為等待王者歸來」，與剛剛解除兵役的李鍾碩契合。

不過相關決定隨即引起一些中國網民不滿，導致歐萊雅周五（23日）凌晨便重新編輯了官微，刪掉「中國區」三字，讓李鍾碩成為「巴黎歐萊雅品牌大使」，同時亦將宣傳文案中的「王者」字樣刪除，惟一些網民仍不買賬，繼續批評，更有人指如果事件反過來，由中國明星代言韓國區，可能會被噴死。

網民點睇：

這是說韓國是中國的了？ 這是讓我們都別再買的意思吧 中國區就找中國人代言，找個韓國人幹嘛 因為中國沒什麼拿的出手的藝人啊 是覺得我們人傻錢多？一不是中國人，二不在中國活動，找個韓國人成為中國區大使，腦子呢？

據了解，歐萊雅集團於1997年進入中國市場，目前在華擁有23個品牌。去年上半年，該公司在全球各區的市場銷售額均出現下滑，惟亞太地區的下降幅度最小，僅為3.4%。有輿論認為這得益於中國在新冠疫情的影響中率先復甦，在上半年逆勢增長17.5%。

（觀察者網）