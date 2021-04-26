港龍創辦人曹光彪名下財產全部贈予清華　校方設立紀念基金

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-26 15:25

清華大學上周六（24日）消息，香港永新企業有限公司、港龍創辦人曹光彪，將名下財產全部捐贈清華。 經慎重研究，清華大學決定設立「清華大學曹光彪先生紀念基金」，支持清華重大的教育教學改革、科技創新以及延請世界知名學者來校任教等工作，助力清華向世界頂尖大學的目標奮進。

清華大學透露，早在20多年前，曹光彪已與清華結緣。1994年，時任清華常務副校長楊家慶帶隊到香港訪問，由於曹光彪的女兒、女婿都是清華畢業生，於是他盛情邀請楊家慶見面，其後更向清華捐贈1000萬港幣設立「曹光彪高科技發展基金」，成為清華當時獲得的最大單筆捐款。

曹光彪多年來善心不斷，先後向清華捐贈逾7500萬港幣，為該校建立遠程教育中心、興建體育館，除了「曹光彪高科技發展基金」，更設立了「曹光彪講席教授基金」，為清華加快建設世界級的師資隊伍、引進海外人才、提升科研水平等出一分力。為了感謝曹光彪對清華發展建設作出的突出貢獻，2008年2月，清華聘請曹光彪為名譽校董。

曹光彪是香港紡織業的著名企業家，有「香港毛紡大王」之稱，先後創辦香洲毛紡廠、南海毛紡廠、港龍航空等企業。今年3月12日，曹光彪在港安醫院離世，享年100歲。

（清華大學／澎湃新聞）