內地左派學者評中共新版黨史：文革期間取得的成就舉世矚目

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-30 21:30

中共建黨百年之際，北京方面推出2021新版《中國共產黨簡史》（簡稱《黨史》）作為指定黨史學習材料。中國左派學者張宏良對此進行評價，引發關注。 4月27日，中國媒體民族復興網刊發了中央民族大學成人教育學院教員、時評人張宏良的一篇文章，題為「新版黨史大突破 於無聲處聽驚雷」。

文章提及，新版《黨史》在肯定毛澤東在中國革命中領導作用等一系列問題上，與以往舊版本相比有了質的突破，不過新版《黨史》最重大的突破是40年來第一次全面肯定了從建國到文化大革命結束這27年的偉大成就。

張宏良被稱為是擁護毛澤東的代表性人物之一。（多維新聞）

張宏良表示，新版《黨史》是對中國共產黨建黨100周年的一份獻禮，是中國意識形態領域的一個重大突破，是21世紀中華民族實現偉大崛起的最重要一個歷史跳板，其重大意義必將會載入中國崛起的史冊。

張宏良認為，「在過去所接觸到的對中國具有敵意和偏見的所有西方記者中，幾乎都把『文革浩劫』作為攻擊中國的火力點，中國國內極右勢力更是把『文革浩劫』當作是反共反社會主義的法寶。如今，新版《黨史》徹底砸碎了這個浩劫枷鎖，文革不是浩劫，不是動亂，文革期間取得的一系列偉大成就，舉世矚目，天地可鑑。」

不過，新版《黨史》仍然維持中共歷史決議，指文革不是任何意義上的革命或社會進步，「它是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

文革對中國社會造成嚴重的影響（請點擊大圖瀏覽）：

新版《黨史》是經中共中央批准，由中央宣傳部組織，中央黨史和文獻研究院等部門編寫的圖書。

2021年2月，新版《黨史》由人民出版社、中共黨史出版社聯合出版。

2021年3月15日，中共黨史學習教育用書出版座談會暨專題宣講動員會在京召開，新版《黨史》成為中共黨史學習四本「指定書目」之一。