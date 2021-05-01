內地電影五一檔期票房有望突破18億元　13部新片上映創歷史新高

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-01 18:35

內地「五一」假期開始，被指有望成為「史上最熱黃金周」。而電影票房方面表現也備受注目，截至今日（1日）下午2時12分，今年五一檔總票房（含預售）已突破3億元（人民幣．下同），電影《懸崖之上》、《你的婚禮》票房均已破億。

昨日（4月30日）是許光漢、章若楠主演的愛情電影《你的婚禮》的上映首日，據燈塔實時數據，截至當日下午5時8分，該片總票房已突破1億元。而截至今日12時45分，由張藝謀執導，張譯、于和偉、秦海璐等人主演的《懸崖之上》，亦在上映第2天正式宣告突破1億票房。

今年共有13部新片瞄準五一檔，上映影片數量創歷史新高。據燈塔研究院和百度App聯合發布的「中國電影市場趨勢分析報告」顯示，預計今年五一檔5天票房不低於18億元。

而貓眼研究院與1905電影網、電影頻道融媒體中心合作發布的《五一檔電影前瞻報告》則顯示，根據2015年至2019年的票房走勢，五一檔票房一年比一年高，5年間內地的五一檔電影市場票房從6.34億（不含服務費）漲至15.27億（含服務費）。據了解，在內地票房突破200億後，五一檔將在上半年突破300億大關中發揮關鍵作用，電影票房也預計將超越新冠疫情前的同期水平。

（綜合報道）