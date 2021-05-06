騰訊公關總監「青年睡覺」言論惹議　網民：睡個懶覺還不行了？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-06 11:04

騰訊公關總監張軍，周二（4日）在微博發布消息稱：「當我們忙著做各種致敬青年的策劃時，青年們正在睡覺。」該文立即引起網民熱議，有人更不滿留言稱「怎麼假期還不能睡個懶覺嗎？」。 截至今日（5日）上午10時，該微博的評論數超過3萬條，轉發逾4.8萬次，而「騰訊張軍」作為關鍵詞更登上了微博熱搜榜。

張軍於周二上午9時33分發布該條微博，當天適逢五一小長假及五四青年節。該條微博引起網民討論，不少人表達了對工作與生活壓力的感慨：

五一節假日還天天加班到晚上10點半，我閨蜜轉發了你這條微博給我看 我是青年，我白天上班，晚上幫老婆陪3歲的孩子。平時工作忙壓力大，經常出差。現在難得放個假，我還不能睡覺？ 年輕人只想趁著假期補上一個美滿的覺！ 沒事睡個懶覺還不行了？假期不是用來休息的嗎？ 怎麼假期還不能睡個懶覺嗎？需要六點起來沐浴更衣，來個儀式嗎？有人逼著你做致敬策劃嗎？

此外，有網民亦調侃稱「明白你們老年人覺少」、「青年們被你們996整的太缺覺了」。有人認為，張軍發布的該條微博，恰恰說明了不懂「致敬」，並指出尊重是致敬的基本要素，無論是睡覺抑或做任何事，都是青年人的選擇，因此要致敬就要先學懂尊重。

（澎湃新聞）