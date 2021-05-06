加拿大高校最新民調：中國民眾對政府信任度升至98%

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-05-06 18:30

中國政府針對新冠肺炎（COVID-19）疫情采取積極有效的措施，在曾是中國疫情重災區的武漢「重啟」後，民調顯示中國民眾對政府信任度升至98%。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）5月5日以「新冠動搖中國民眾對政府的信任了嗎？」為題發布的民調顯示，98%的受訪者信任中國政府。

這篇加拿大約克大學社會學學者吳志明（Cary Wu）的報道文章稱，一系列調查均發現，中國政府應對疫情的成果促進了其「合法性」。

新冠肺炎疫情讓全世界看到中國的防控表現，目前中國多地啟動疫苗接種。（新華社）

吳志明團隊在2020年4月、武漢「重啟」之後，對來自31個省級行政區的19,816名中國公民進行了民調。團隊此次將「政府」細分為中央政府、省級政府、市政府、縣、鄉鎮政府。調查數據顯示，98%的受訪者信任中央政府；民眾對當地政府的信任程度較2018年同樣有所提升——91%的人稱他們「信任」或「完全信任」當地的鄉鎮級別政府。縣級政府信任度結果為93%，市政府94%，省政府95%。

此次民調同樣詢問受訪者，疫情發生後，他們對於政府的信任度是否有所改變。近半數（49%）受訪者表示，自疫情之後對中央政府更信任了；48%表示信任度在疫情前後不變；僅3%受訪者表示信任度降低了。對於地方政府，63%的人表示信任度不變，30%表示信任度提升。

吳志明表示，信任分彌散性信任（diffuse trust）和特定信任（specific trust）。彌散性信任是對於政治系統道德性的，由價值觀驅動的一種深層心理導向。特定信任則是基於公民如何評價政府的（具體）表現。

吳志明團隊民調數據顯示，1%的中國公民對中國政府的抗疫舉措持消極憤世的態度；55%的民眾持彌散性信任，44%持特定信任。

他還介紹稱，此次樣本與實際的年齡和城鄉人口比例大致相同，但是樣本的女性比例和受教育程度比實際社會上高。

值得一提的是，2018年的世界價值觀調查（World Values Survey）顯示，95%的中國民眾表示他們非常信任中央政府；69%的人對地方政府有同樣的信任。2020年5月，也就是在疫情最嚴重的時候，加州大學（University of California）的數據報告指出，88%的中國人更傾向於本國的政治制度。