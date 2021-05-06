中國無限期暫停中澳經濟對話　外交部：澳方應承擔全部責任

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-06 17:17

中澳關係緊張升級之際，中國官方最新聲明稱，將無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動，引發關注。對此，外交部作出回應。

中澳交惡背景下，兩國經貿往來受到嚴重阻礙。（AP）

5月6日下午，中國外交部發言人汪文斌表示，這是中國對澳方此前對中澳合作項目限制打壓的必要、正當反應，澳方應對此承擔全部責任。

汪文斌指出，澳方不顧中方多次交涉，濫用國家安全理由，對中澳之間的經貿、人文領域等既有合作項目，進行變本加厲的限制和打壓，嚴重損害兩國互信，破壞兩國政治交流合作基礎。中國不得不作出必要、正當反應，澳方應當對此承擔全部責任。

5月6日上午，中國國家發展改革委在其官方微信公眾號發佈聲明表示，近期，澳洲聯邦政府某些人士基於冷戰思維和意識形態偏見，推出系列干擾破壞兩國正常交流合作的舉措。

聲明指出，基於澳聯邦政府當前對中澳合作所持態度，國家發展改革委決定，自即日起，無限期暫停國家發展改革委與澳聯邦政府相關部門共同牽頭的中澳戰略經濟對話機制下一切活動。

在中方宣佈這一決定後，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）回應稱，澳洲對中國「無限期」暫停中澳戰略經濟對話所有活動的決定感到失望。

特漢在一份聲明中説。「我們仍對（澳中）舉行部長級對話和接觸保持開放態度。」

此前，澳洲政府4月21日宣佈取消兩份與中國簽訂的「一帶一路」協議，都是由維多利亞州政府與中國國家發展和改革委員會簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）多次在記者會上談到中澳關係，並曾提及澳方的首要任務是保護自己的主權利益。（AP）

澳洲政府4月22日就此表示，取消維多利亞州與中國在「一帶一路」倡議上的兩項協議的決定，是為了確保澳洲對外關係的一致性，而不是針對任何國家。

汪文斌則在4月27日的例行記者會上表示，澳方把中國描繪成「威權國家」，但自己卻以莫須有的理由率先禁止中國企業參與澳5G網絡建設，多次打着國家安全的幌子，否決中國企業赴澳投資，對中國駐澳媒體記者進行任意搜查。澳方聲稱中方破壞規則，但自己卻悍然撕毀中澳間的合作協議，肆意破壞兩國正常的交流合作。

「澳方自己得了病，卻要讓別人吃藥，這根本解決不了問題。」汪文斌強調，中方希望澳方客觀理性地看待中國和中國發展，多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事，不要在錯誤的道路上越走越遠。