印度疫情丨北大學者：憂印成「病毒培養皿」　華嚴防輸入壓力仍大

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-08 11:13

印度新冠肺炎疫情嚴重，截至當地時間周五（7日）晚上8時，該國24小時內新增414188宗確診病例，再次創單日新高。 為此，北京大學公共衛生學院全球衛生系主任鄭志杰在央視《新聞1+1》節目表示，他非常擔心印度會成為一個新的「病毒培養皿」，而現時談論印度疫情是否已達到峰值可能為時還早。對於中國而言，他擔心邊境口岸的防控是不是有可能還存在漏洞，強調目前中國嚴防輸入病例的壓力仍然很大。

鄭志杰表示，印度目前的情況可能還會持續一段時間。（央視截圖）

鄭志杰表示，現時談峰值可能為時還早，這次疫情中，印度並沒有實施非常嚴格的公共衛生措施，故目前的情況可能還會持續一段時間。另一方面，由於病例檢測量很大，印度政府對病例檢測作出了新的改變，恐怕會對新增確診病例的數量統計有一定影響，所以他認為迅猛增長的情況還會持續。他續指，隨着大規模的傳播以及擴散，他非常擔心是否會產生新的毒株，從印度疫情可見，新冠病毒非常狡猾、聰明，知道如何適應環境、與人打交道，「這是很大的問題」。

疫苗方面，他提到印度作為世界上最大的新冠疫苗生產國之一，在新冠肺炎疫苗的全球計劃中亦擔負相當重要的責任，其疫情也影響了疫苗生產和出口，令部分國家的疫苗接種工作推遲。而在製藥領域，印度是很多非洲國家的主要醫藥產品供應商，疫情或對其他國家各種藥品的供應產生不良影響，故疫情不僅有外溢情況，也有其它方面的影響。

最後就中國如何應對印度疫情的問題，鄭志杰表示中國已形成了非常規範的嚴防輸入措施，包括實施了「14天隔離+7天選擇性隔離」的政策，相信可以很好地控制住這波疫情。不過他指自己最擔心邊境口岸的防控是否可能還存在漏洞，需要格外關注，特別是當疫情外溢，印度周邊國家出現疫情反彈，對中國而言，目前嚴防輸入病例的壓力仍然很大。

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（央視新聞）