中國版「黑鷹」直-20穩定懸停揭秘　先進自動駕駛儀直接設置參數

撰文： 蘇子牧 葉琪 最後更新日期： 2021-05-08 16:10

作為中國自主研發的新一代10噸級通用運輸直升機，直-20的性能一直受到外界關注。據央視軍事頻道《國防科工》5月6日消息，節目組來到解放軍陸軍第83集團軍某特戰旅，介紹中國一系列新鋭的特戰裝備。值得注意的是，在節目中揭開了直-20穩定懸停的秘密，其背後是一套先進的自動駕駛儀。

節目畫面中，一架直-20懸停在距離大面大約10米左右的位置，特戰旅女兵們索降而下。即使現場環境有非常明顯的側風，直升機幾乎是「紋絲不動」，表現出良好的穩定性。

節目稱，在這樣的大風天氣進行索降，對特戰旅女兵和飛行員來説都是一種考驗。環境中的側風，旋翼產生的強大氣流和懸停時的機身晃動，都會影響參訓人員的下滑，考驗其體能和心理素。另一方面，在低空穩定懸停的空中直升機，極易受到地面氣流的影響，也非常考驗飛行員的技戰術水平。

節目並指出，載具執行低空投送任務，位置和穩定性都至關重要。一般來説，為了應對氣流突變和地效影響，飛行員需要同時應對多向的細微操作，例如旋翼產生的升力要和自重平衡，旋翼側向拉力要和水平風力要平衡，還要注意反扭矩等等。

但節目隨後表示，對於駕駛直-20的飛行員而言，上述問題不受影響。原來直-20配備一套先進自動駕駛儀，可以直接設置懸停參數，方便地進入並保持懸停位置，維持機身穩定。此外，直-20五葉旋翼的設計能夠給予更大的升力，從而實現快速投送、快速撤離。

（綜合報道）