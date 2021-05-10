直播｜國新辦公布人口普查數據　官方早前稱人口保持增長

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-10 15:44

國務院新聞辦公室今日（11日）上午舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果，並回答記者提問。《香港01》現場直播。

根據國新辦發布的通告，此次記者會的與會嘉賓包括：國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室主任、國家統計局副局長李曉超，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局總統計師曾玉平，國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室副主任、國家統計局人口和就業統計司司長張毅。

中國即將公佈第七次人口普查結果。（視覺中國）

早前英國傳媒報道指，原定4月初發布的中國人口普查數據，一直延遲仍未有消息，原因是數據顯示中國人口已跌穿14億人，是中國超過半世紀以來首次出現人口下跌。



按照十年一次普查的頻率，中國官方以2020年11月1日零時為標準時間點進行了一次全國人口普查。據早前消息， 本次普查本計劃於「4月上旬」公布結果，而後公告稱因「準備工作增加」推遲公布。

中國政府自1980年代開始執行計劃生育，近年該政策引起越來越多的爭議。近年，北京不斷放寬人口出生政策，但因為撫養成本以及生育觀念問題，中國每年出生人口整體上逐年減少，而其可能觸發的連鎖社會問題已引起社會不小的恐慌。

國家統計局新聞辦公室在4月29日發布消息，指中國在2020年的人口繼續保持增長，具體數據將在第七次中國人口普查公報中發布。