中國少兒人口比重回升　生育政策調整取得積極成效　老齡化仍嚴峻

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-11 11:30

國務院新聞辦公室今日（11日）上午舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果。國家統計局公布最新數據，全國人口共141178萬人，其中少兒人口比重回升。然而，中國60歲及以上人口超過2.6億，可見老齡化問題愈趨嚴重。

數據顯示，0-14歲人口為25338萬人，佔17.95%；15-59歲人口為89438萬人，佔63.35%。60歲及以上人口為26402萬人，佔18.70%，其中65歲及以上人口為19064萬人，佔13.50%。

與2010年相比，0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。

中國少兒人口比重回升，可見生育政策調整取得積極成效，但同時人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆表示，中國人口增速放緩，過去10年間年均增長率為0.53 %，較前一個10年下降0.04個百分點。​​出生人口規模有所收緊，主要由多種因素綜合影響，包括育齡婦女數量持續下降，民眾生育時間推遲，以及生育養育成本提高。

（中國新聞網）