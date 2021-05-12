外交部指兩名中國媒體駐美記者被迫停工　新華社記者無奈下已回國

撰文： 米樂 葉琪 最後更新日期： 2021-05-12 21:50

在中美兩國關係緊張之際，多名中國媒體駐美國記者提交簽證延期申請未獲批，其中包括有一名新華社記者，他已於5月1日回國。 中國外交部發言人華春瑩在周三（12日）的記者會上再次提到此事，更稱該名記者在洛杉磯機場時，遭到美國邊檢人員超出常規的盤問。

華春瑩稱，美國對中國媒體駐美國的記者竭盡打壓之事，先後將中國15間媒體駐美機構都列入外國使團或者代理人。此外，美國去年3月份驅逐60名中國駐美國的記者，5月時又將所有中國駐美媒體記者的簽證有效期統統消減為不超過90天，「每3個月他們就得申請簽證延期，由於美方遲遲不予審批多名駐美記者的簽證延期，導致有關的記者被迫暫停工作。」

華春瑩續指，兩名記者包括有新華社的記者，去年11月初提交的簽證延期申請一直沒有獲得審批，所以他們從今年2月初起就被迫停止了工作。其中新華社記者被逼無奈，已於5月1號返回中國。華春瑩更稱，該名新華社記者在洛杉磯的機場遭到美國邊檢人員的非常詳細、超出常規的盤問，還有檢查筆記本電腦等電子設備。

華春瑩批評，美國的政治打壓行為，使得中國媒體駐美國記者生活和工作都處於極大不確定當中，「你們可以想像，如果你們記者證隨時面臨被吊銷或者延期，或者就是你好不容易批下來，但其實離你批准的有效期還沒有幾天，你要立即申請下一個季度的下三個月的延期，你們會是甚麼樣的一種情況？」

華春瑩強調，外國媒體記者在中國現在都是一年有效期簽證，中方沒有針對美國的做法採取反制措施，「希望美方能夠認識到他們的錯誤，儘快改正他們的錯誤，儘快給予中方記者公平公正的待遇。」

（綜合報道）