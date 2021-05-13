國家疾病預防控制局正式掛牌　掌舵人疫情期間曾赴湖北「救火」

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-05-13 13:37

國家疾病預防控制局今日（5月13日）正式掛牌。據新華社報道，國家疾病預防控制局成立，意味着疾控機構職能從單純預防控制疾病向全面維護和促進全人群健康轉變，新機構將承擔制訂傳染病防控政策等五大職能。

內地不斷強化疫情防控措施遏制疫情傳播。圖為2021年3月31日，雲南瑞麗市區開展全員核酸檢測。（新華社）

作為國家級新機構，國家疾病預防控制局的領導層也備受關注。曾赴湖北「救火」的國家衞健委副主任王賀勝出任局長，原疾病預防控制局局長常繼樂、中國工程院院士沈洪兵、中日醫院原院長孫陽出任副局長。

《北京日報》旗下的微信公眾號長安街知事報道稱，中國此前也有「疾病預防控制局」，但它是國家衞健委的內設機構之一。該局成立於2006年前後，當時的衞生部疾病控制司更名為衞生部疾病預防控制局，調劑80名事業編制，實行公務員管理。

但今次亮相的機構不同，從名稱「國家疾病預防控制局」來看，它已是國務院部委管理的國家局，行政級別為副部級。

曾赴湖北「救火」的國家衛健委副主任王賀胜出任國家疾病預防控制局局長。（微信公眾號@長安街知事）

人社部公布的消息顯示，目前國家疾病預防控制局的領導層為「一正三副」，局長王賀勝是河北清苑人，出生於1961年6月，早年在天津工作，2016年8月進京擔任國家衞計委副主任。新冠肺炎疫情爆發後，王賀勝於2020年2月南下湖北，出任省委常委，後兼任省衞健委黨組書記職務。

副局長常繼樂出生於1963年8月，陝西佳縣人，曾在甘肅省衞生廳工作，2013年上調衞生部，後出任疾病預防控制局局長。

副局長沈洪兵出生於1964年5月，流行病學家，江蘇啓東人，從事腫瘤分子流行病學研究30年，2019年當選中國工程院院士，現任南京醫科大學校長。

副局長孫陽，曾任中日醫院院長，此次履新前為國家衞健委衞生應急辦（突發公共衞生事件指揮中心）主任。

2020年全國「兩會」期間，全國政協委員、民進浙江省副主任委員謝雙成曾提出建議——設立國家疾病預防控制管理局，加快疾控體系現代化建設。他認為，應改變重醫療輕疾控的現狀。在體制上，把「疾控」列入國家公務員管理系列，參照目前中醫藥管理局構架設置，設立國家疾病預防控制管理局，使之成為主管疾病預防控制的獨立的、權威的行政管理機構。