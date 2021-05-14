「天問一號」計劃本月中旬着陸火星　祝融號火星車負責巡視探測

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-14 13:43

按照中國國家航天局此前公佈的計劃2021年5月中旬着陸火星開展巡視探測的説法，中國火星探測器着陸日子已臨近。

據《環球時報》5月14日報道，中國首次火星探測任務「天問一號」探測器由環繞器和着陸巡視器兩部分組成。探測器將在火星停泊軌道上運行約3個月，環繞器7台載荷將全部開機對火星開展多維度探測，為後續着陸打前站。

專家介紹，整個着陸過程在9分鐘左右。探測器需要在9分鐘裏將速度從約每秒4.9公里降到0。而完成這個任務的第一步，就要靠火星的大氣。

中國「天問一號」探測器火星捕獲過程（點擊大圖瀏覽）：

據中國航天科技集團五院火星探測器總體副主任設計師譚志雲介紹，大氣減速時要面臨高温過程，還有氣動帶來的姿態偏差，這都會對減速造成不利影響。一旦利用自身氣動外形和防熱結構挺過氣動減速第一關，天問一號的速度就將成功減少90%左右。接下來，它需要立刻打開自己的減速傘，直到速度降到每秒不到100米時，探測器攜帶的變推力發動機會準時開機，進入動力下降段。

譚志雲表示，這個過程大概是在80秒到100秒。然後到達距火星表面100米時，進入懸停階段。這時微波測距測速敏感器就會對地進行測量，還包括光學相機、三維激光相機，完成對地成像，可能還會在100米高度進行平移，選擇更安全的着陸區進行着陸。當自主確定着陸區域後，着陸巡視器會在緩衝機構和氣囊的保護下，着陸在火星表面。之後，着陸巡視器組合體將釋放高度1米85、240公斤左右的「祝融號」火星車，開始「巡」這個階段的工作。「祝融號」設計壽命為3個火星月，相當於約92個地球日。

另根據微博用户「宇文家的二踢腳作坊」13日消息，當日中科院院士葉培建在北京理工大學發表演講。在演講上，他透露「天問一號」火星探測器搭載的「祝融號」火星車將於5月15日早上7時之後實施着陸。